ФБР расследует финансирование штурма Капитолия из-за рубежа. Не обошлось без России?

ФБР и МВД предполагают, что после беспорядков в Вашингтоне 6 января силы в России, Иране и Китае могли воспользоваться ситуацией в своих политических интересах, отмечает телеканал. Доказательств того, что соперники США стремятся тайно поддержать американских экстремистов крайне правого или левого толка, становится все больше, заявили источники NBC. Однако ФБР заведомо не исходит из того, что к переводу биткоинов может быть причастна Россия, заявил действующий сотрудник ведомства.