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ФБР расследует финансирование штурма Капитолия из-за рубежа. Не обошлось без России?

17:11 17.01.2021 Фото: pixabay.com
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Поводом для этого стало перечисление крайне правым активистам биткоинов стоимостью больше $500 000.

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Капитолий

ФБР ведет расследование возможного финансирования властями других стран, а также иностранцами или зарубежными организациями тех, кто участвовал в планировании штурма Капитолия и самом штурме. Об этом NBC сообщили бывший и действующий сотрудники ведомства.

В рамках расследования ФБР изучает перевод на сумму $500 000 в биткоинах, который, по-видимому, сделал гражданин Франции, позднее покончивший с собой, отметили собеседники телеканала. По их словам, средства перед штурмом получили ключевые деятели и группы движения альтернативных правых.

ФБР и МВД предполагают, что после беспорядков в Вашингтоне 6 января силы в России, Иране и Китае могли воспользоваться ситуацией в своих политических интересах, отмечает телеканал. Доказательств того, что соперники США стремятся тайно поддержать американских экстремистов крайне правого или левого толка, становится все больше, заявили источники NBC. Однако ФБР заведомо не исходит из того, что к переводу биткоинов может быть причастна Россия, заявил действующий сотрудник ведомства.

Покидающий свой пост президент США Дональд Трамп 6 января на митинге в свою поддержку заявил о фальсификации выборов главы государства и призвал сторонников прийти к Капитолию, где утверждались итоги голосования. В итоге в здание ворвались тысячи его сторонников. В результате беспорядков погибли пять человек.

беспорядки капитолий сша финансирование из за границы Дональд Трамп ФБР
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От редакции

Была ли необходимость финансировать такое?

Аноним, 17 января 2021 17:52
НВР:
нет конечно.в рф нога гоздепа.в вашенктоне рука путина.
в гемании почки китая.а в мексике даже не спрашивайте что.и чье...это вообще неприлично.
Аноним, 17 января 2021 17:59
НВР:
о главном.. навальный переодетыйюю трамп.. или наоборот.

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