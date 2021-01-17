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Возбудить уголовное дело на Собчак из-за «гнид» и «швали» за разжигание ненависти требуют от прокуратуры

17:40 17.01.2021 Фото: скриншот с youtube-канала Ксении Собчак
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В своем блоге телеведущая опубликовала копию заявления и написала, что обожает «такие письма счастья».

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Кадр из скандального клипа

Неизвестный пожаловался на Ксению Собчак в прокуратуру и потребовал привлечь телеведущую к уголовной ответственности за разжигание ненависти к людям, у которых нет иммунитета к коронавирусу.

В сторис Instagram Собчак рассказала, что речь идет о музыкальном клипе «Антитела», который она опубликовала на YouTube перед Новым годом. В нем телеведущая негативно высказалась в адрес людей, у которых нет антител к коронавирусу. В частности, она использовала такие слова, как «гниды», «глисты» и «шваль».

Автор заявления пояснил, что при этом себя «гражданка» Собчак называет «элитой», поскольку у нее есть антитела. Помимо этого, в ролике демонстрируются сцены насилия.

На основании этого заявитель пришел к выводу, что Собчак разжигает ненависть по отношению к группе лиц, объединенных общим признаком — отсутствие антител — и призывает к их дискриминации. Автор заявления попросил возбудить против телеведущей уголовное дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В своем блоге телеведущая опубликовала копию заявления и написала, что обожает «такие письма счастья».

Ранее Собчак заявила, что может не носить маску в общественных местах, поскольку уже переболела коронавирусом и у нее есть антитела. Коронавирус был обнаружен у телеведущей в конце октября, а ее сын Платон перенес COVID-19 в конце лета.

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