Возбудить уголовное дело на Собчак из-за «гнид» и «швали» за разжигание ненависти требуют от прокуратуры

В сторис Instagram Собчак рассказала, что речь идет о музыкальном клипе «Антитела», который она опубликовала на YouTube перед Новым годом. В нем телеведущая негативно высказалась в адрес людей, у которых нет антител к коронавирусу. В частности, она использовала такие слова, как «гниды», «глисты» и «шваль».

Автор заявления пояснил, что при этом себя «гражданка» Собчак называет «элитой», поскольку у нее есть антитела. Помимо этого, в ролике демонстрируются сцены насилия.

На основании этого заявитель пришел к выводу, что Собчак разжигает ненависть по отношению к группе лиц, объединенных общим признаком — отсутствие антител — и призывает к их дискриминации. Автор заявления попросил возбудить против телеведущей уголовное дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В своем блоге телеведущая опубликовала копию заявления и написала, что обожает «такие письма счастья».

Ранее Собчак заявила, что может не носить маску в общественных местах, поскольку уже переболела коронавирусом и у нее есть антитела. Коронавирус был обнаружен у телеведущей в конце октября, а ее сын Платон перенес COVID-19 в конце лета.