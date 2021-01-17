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Лицевой паралич после прививки Pfizer случился у 13 жителей Израиля

18:09 17.01.2021 Фото: pixabay.com
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В Минздраве отметили, что тем, у кого после введения первой дозы появились симптомы пареза, следует отложить вторую прививку до выздоровления. Однако врачи сомневаются.

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Вакцинация в Израиле началась в декабре
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Лицевой паралич после прививки Pfizer случился у 13 жителей ИзраиляВ каких регионах России выявили наибольшее и наименьшее число заразившихся коронавирусом за сутки на 17 января, сообщили в оперштабеЕщё 1167 новостей

У 13 израильтян случился паралич лицевого нерва после введения первой дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer, сообщает издание "Едиот Ахронот".

"Согласно данным министерства, у не менее чем 13 человек появились симптомы пареза, но врачи в системе здравоохранения считают, что число таких случаев на практике выше", — пишет издание.

Так, один из вакцинированных рассказал, что через несколько минут после прививки почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту.

"По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но, кроме этого, у меня нет другой боли", — сказал мужчина.

В Минздраве отметили, что тем, у кого после введения первой дозы появились симптомы пареза, следует отложить вторую прививку до выздоровления. Однако врачи сомневаются в целесообразности введения второй дозы в таких случаях.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря, вторую дозу вакцинированные начали получать с 10 января, передает РИА Новости. На первом этапе прививали медработников, студентов-медиков, сотрудников гериатрических заведений и представителей органов власти, которые должны были послужить примером для всех остальных. На втором этапе начали прививать людей старше 60 лет и тех, кто входит в группы риска. Первую дозу вакцины получили уже более двух миллионов человек, вторую — свыше 200 тысяч.

COVID-19 вакцинация коронавирус прививки
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