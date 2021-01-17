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Во Внуково перед прилетом Алексея Навального никого не пускают без авиабилета

20:18 17.01.2021 Фото: Baza
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В общей сложности, помимо сторонников, встречать Навального будут больше 100 полицейских.

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В аэропорт Внуково перестали пускать без наличия билета

Вход в аэропорт Внуково, куда сегодня, 17 января, должен прилететь Алексей Навальный после лечения в Германии, ограничен. Как передает телеграм-канал Baza, теперь в терминал пускают только тех, у кого имеется билет на самолет:

- В аэропорту «Внуково» в Москве, куда в ближайшие часы должен прилететь Алексей Навальный, введено любопытное правило – попасть внутрь здания можно только при наличии билета, подтверждающего, что вы действительно направляетесь на рейс, пишет телеграм-канал.

Билет служит подтверждением того, что человек действительно направляется на рейс.

Так же около аэропорта скопились автозаки.

В общей сложности, помимо сторонников, встречать Навального будут больше 100 полицейских. Их собирают в аэропорту с 14 часов дня – после чего всех запирают в автобусах почти до самого времени прилёта. Отлучаться в туалет будет запрещено, всех сотрудников отдельно об этом предупреждают, пишет Baza.

автозаки Алексей Навальный Аэропорт Внуково
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