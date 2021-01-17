Алексей Навальный сел в "Победу" в Берлине и летит в Москву

Полетели pic.twitter.com/YPBZs4QAIG
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021
17 сентября самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным вылетел из берлинского аэропорта Бранденбург в Москву. Об этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в твиттере.
Как передает корреспондент телеканала "Дождь", на борту Навальный находится с супругой Юлией.
20 августа прошлого года Навальному стало плохо в полете из Томска в Москву, он был госпитализирован в реанимацию омской больницы, а затем перевезен в клинику Charite в Берлине.
Волк и заяц,
тигры в клетке -
все они - марионетки
в ловких и натруженных руках...