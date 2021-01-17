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Алексей Навальный сел в "Победу" в Берлине и летит в Москву

22:13 17.01.2021 Фото: https://twitter.com/Kira_Yarmysh
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Как передает корреспондент телеканала "Дождь", на борту Навальный находится с супругой Юлией.

17 сентября самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным вылетел из берлинского аэропорта Бранденбург в Москву. Об этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в твиттере.

Как передает корреспондент телеканала "Дождь", на борту Навальный находится с супругой Юлией.

20 августа прошлого года Навальному стало плохо в полете из Томска в Москву, он был госпитализирован в реанимацию омской больницы, а затем перевезен в клинику Charite в Берлине.

оппозиционер победа Алексей Навальный
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От редакции

Будет вечер дома встречать?

Аноним, 17 января 2021 22:26
Очередная постановка Кремля, с целью отвлечения внимания и протестной волны от массового вакцинирования и недовольства из-за ограничений граждан.

Волк и заяц,
тигры в клетке -
все они - марионетки
в ловких и натруженных руках...
Аноним, 17 января 2021 22:40
Хорошего полета!!!
немо, 17 января 2021 22:47
верно подмеценно.....сел !!!!!!

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