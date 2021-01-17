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Создателя "Ералаша" Бориса Грачевского похоронили в Москве на Троекуровском кладбище

22:24 17.01.2021 Фото: https://commons.wikimedia.org/
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Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни 14 января от осложнений, вызванных коронавирусом, с которым он боролся с конца декабря. Врачи дважды вводили его в искусственную кому.

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Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Создателя "Ералаша" Бориса Грачевского похоронили в Москве на Троекуровском кладбищеУмер французский 57-летний банкир Бенджамин де РотшильдЕщё 648 новостей

Похороны создателя и художественного руководителя детского юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского прошли в Москве на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС.

Ранее сегодня в Доме кино состоялось прощание с Грачевским, куда пришли его коллеги и друзья, а также многочисленные поклонники.

Однако церемония похорон уже была организована для близкого круга усопшего.

Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни 14 января от осложнений, вызванных коронавирусом, с которым он боролся с конца декабря. Врачи дважды вводили его в искусственную кому.

Свою скорбь в связи с кончиной известного режиссера и сценариста выразили многие коллеги: Леонид Ярмольник, Станислав Садальский, Максим Галкин, Владимир Винокур, Валерий Гаркалин и другие.

похороны. Борис Грачевский Ералаш
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