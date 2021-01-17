Создателя "Ералаша" Бориса Грачевского похоронили в Москве на Троекуровском кладбище

Похороны создателя и художественного руководителя детского юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского прошли в Москве на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС.
Ранее сегодня в Доме кино состоялось прощание с Грачевским, куда пришли его коллеги и друзья, а также многочисленные поклонники.
Однако церемония похорон уже была организована для близкого круга усопшего.
Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни 14 января от осложнений, вызванных коронавирусом, с которым он боролся с конца декабря. Врачи дважды вводили его в искусственную кому.
Свою скорбь в связи с кончиной известного режиссера и сценариста выразили многие коллеги: Леонид Ярмольник, Станислав Садальский, Максим Галкин, Владимир Винокур, Валерий Гаркалин и другие.