Baza: самолет с Алексеем Навальным изменил направление

Возле аэропорта «Внуково» проходят задержания тех, кто пришел встречать Навального. По словам очевидцев, полиция действует очень жестко.

По данным сервиса «Флайт Радар», самолет с Алексеем Навальным на борту изменил направление в сторону от Москвы

17 января в аэропорту «Внуково» задержаны Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и Константина Котова, они приехали, чтобы встретить Алексея Навального.

Возле аэропорта «Внуково» проходят задержания тех, кто пришел встречать Навального. По словам очевидцев, полиция действует очень жестко.

Судя по данным сервиса «Флайт Радар», самолет с Алексеем Навальным на борту изменил направление в сторону от Москвы, пишет телеграм-канал Baza.

Самолет Алексея Навального перенаправили в аэропорт Шереметьево. Во Внуково он не сядет. Причина : закрыли полосу из-за, якобы, поломки снегоуборочной техники на полосе.