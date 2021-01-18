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Здоровье / Общество

Магнитные бури февраль 2021: 4 главных геоудара месяца

11:50 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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7-10 февраля 2021 - затяжная магнитная буря средней интенсивности.

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Метеозависимые, ознакомьтесь на какие дни лучше не строить серьезных планов

Когда в феврале 2021 года произойдут магнитные бури, а также о их особенности.

7-10 февраля 2021 - затяжная магнитная буря средней интенсивности. Первые симптомы геомагнитного воздействия ощутят на себе гипертоники и метеочувствительные люди еще 7 февраля, тогда как своего пика буря достигнет лишь 9 февраля. Тогда усталость и апатия, колебания настроения и нарушения сна могут коснуться даже здоровых и невосприимчивых людей. К вечеру этого дня колебания пойдут на спад, и 10 февраля остаточные проявления магнитной бури будут немного беспокоить людей с метеозависимостью. Все же специалисты рекомендуют не переутомляться, побольше дышать свежим воздухом и  отказаться на 4 дня бури от употребления алкогольных напитков, жирной пищи и избыточного количества сахара.

15 февраля 2021 - в этот день ожидается геомагнитное колебание высокой интенсивности. К счастью, оно продлится недолго, а его пик придется на дневные часы. В этот период лучше не заниматься трудом, требующим повышенной концентрации внимания, и не садиться за руль. При себе стоит иметь тонизирующие средства, а также лекарства от головной боли. Не исключено обострение хронических заболеваний, так что не забудьте положить в свою аптечку препараты, которые помогут облегчить симптомы.

22 февраля 2021 - еще одно кратковременное колебание, которое, впрочем, не стоит игнорировать. Метеочувствительным людям необходимо провести этот день в состоянии покоя: избегать перенапряжения, стрессовых ситуаций, воздержать от крепких и насыщенных кофеином напитков. Лучше всего посвятить время отдыху: пешим прогулкам на свежем воздухе, расслабляющим массажам, медитации и т. д.

27 февраля 2021 - самое незначительное, но не менее значимое геомагнитное колебание. Эта буря для многих пройдет незаметно, однако полагаться на удачу не стоит. Если вы обычно восприимчивы к атмосферным изменениям и/или страдаете от хронических заболеваний, постарайтесь в этот день не перенапрягаться и всегда иметь под рукой аптечку с препаратами первой необходимости.

Источник: ivona.bigmir.net

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