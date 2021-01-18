Обряды на здоровье, долголетие и удачу с крещенской водой 18-19 января 2021 года

Эксперты рекомендуют запастись крещенской водой, чтобы провести с ней обряды, направленные на оздоровление и привлечение в жизнь позитивных перемен.

Ежегодно верующие в день православного праздника Крещения Господня набирают целебную крещенскую воду, которая обретает особую силу и свойства в день торжества

Ежегодно верующие в день православного праздника Крещения Господня набирают целебную крещенскую воду, которая обретает особую силу и свойства в день торжества. С ее помощью можно избавиться от болезней, привлечь удачу и процветание и защититься от любого зла.

Праздник Крещения — одно из самых значимых событий в православной религии. Верующие соблюдают традиции и обычаи праздничного дня, а также вспоминают о народных приметах. Эксперты рекомендуют запастись крещенской водой, чтобы провести с ней обряды, направленные на оздоровление и привлечение в жизнь позитивных перемен.

Крещенская вода для долголетия

Принесенную из святого источника, церкви или храма святую воду наливают в прозрачную емкость, ставят перед иконой Спасителя и читают молитву о здравии. Затем отпивают три глотка, осеняя себя крестным знамением, а после трижды умываются, приговаривая:

«Господи, избави от недугов раба Твоего (имя), даруй долголетие и жизнь счастливую, наполненную радостными событиями и лишенную грусти. Аминь».

Обряд с крещенской водой на привлечение удачи

Крещенская вода обладает уникальными свойствами, и с ее помощью можно не только исцелиться от недугов, но и привлечь в жизнь удачу. Для этого крещенскую воду пьют натощак после пробуждения в течение недели, молясь Небесам и прося у них поддержки. Святой водой умываются перед началом важных дел, чтобы не остаться без поддержки. Привлечь удачу поможет и окропление святой водой рабочего места.

Обряд на здоровье с крещенской водой

Избавиться от недугов и попрощаться с болезнью поможет простой обряд. Крещенскую воду наливают в три стакана и выпивают по глотку из каждого, приговаривая:

«Благословение Господне получаю, тело и душу от зла исцеляю. Первый глоток от болезни спасает, второй — душу от боли исцеляет, третий глоток силы возвращает».

Оставшейся водой умываются трижды со словами:

«Все худое из жизни уходит, болезни путь ко мне забывают, душа крылья расправляет. От скверны защищаюсь, силы набираюсь, на здоровье не жалуюсь».

После использования святой воды принято читать молитвы Господу, благодаря его за оказанную помощь и поддержку. Каждая молитва помогает и защищает от любых невзгод, позволяя продолжать духовный рост и противостоять проискам зла.

Источник: dailyhoro.ru