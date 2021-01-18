Сегодня именины: 18 января отмечается 10 именин по церковному календарю

Мужчины
|Григорий
|от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
|Иосиф
|от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»
|Лукьян
|от личного имени Lucius, происходящее от латинского lux - «свет»
|Матвей
|от древнееврейского имени Матфей - «дарованный Богом», «дар Яхве (Бога)», «Божий человек»
|Роман
|от латинского romanus - «римский», «из Рима», «римлянин»
|Сергей
|от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
|Фома
|от имени Томас, происходящее от древнееврейского теом - «близнец»
Женщины
|Аполлинария
|женская форма от Аполлинарий, происходящего от латинского имени Apollinaris - «Аполлонов, принадлежащий Аполлону»
|Евгения
|женская форма от Евгений, происходящего от древнегреческого имени Эугениос (от слова эугенес) - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
|Татьяна
|от греческого татто - «учредительница», «устроительница» от римского родового имени Tatianus (ж. Tatiana), происходящего от имени легендарного сабинского царя Тита Татия (Titus Tatius)