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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 18 января отмечается 10 именин по церковному календарю

07:10 18.01.2021 Фото: Pixabay
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По святцам 18 января отмечается 10 именин: 7 мужских и 3 женских.

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Поздравляем именинников!

Мужчины

Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»
Лукьян от личного имени Lucius, происходящее от латинского lux - «свет»
Матвей от древнееврейского имени Матфей - «дарованный Богом», «дар Яхве (Бога)», «Божий человек»
Роман от латинского romanus - «римский», «из Рима», «римлянин»
Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
Фома от имени Томас, происходящее от древнееврейского теом - «близнец»

Женщины

Аполлинария женская форма от Аполлинарий, происходящего от латинского имени Apollinaris - «Аполлонов, принадлежащий Аполлону»
Евгения женская форма от Евгений, происходящего от древнегреческого имени Эугениос (от слова эугенес) - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
Татьяна от греческого татто - «учредительница», «устроительница» от римского родового имени Tatianus (ж. Tatiana), происходящего от имени легендарного сабинского царя Тита Татия (Titus Tatius)
день ангела именинники именины
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