Крещенский сочельник 18 января: Что можно и категорически нельзя навечерие Богоявления ?

Детям, больным, старым и немощным людям делаются послабления. Им можно не поститься так строго, дабы не навредить своему здоровью. Церковнослужители отмечают, что для Господа нашего гораздо важнее сохранить наше здоровье.

18 января весь православный мир отмечает навечерие Богоявления

18 января весь православный мир отмечает навечерие Богоявления. Это очень важный день, в который действует строгий пост. Церковнослужители советуют помнить о правилах, актуальных для этого дня.

Крещенский сочельник — день подготовки к одному из важнейших двунадесятых праздников. Это не полноценный праздник, но очень важное событие, которое помогает морально и духовно приготовить себя к встрече светлого праздника Крещения Господня.

Тайный смысл этого дня

Крещение Иисуса Христа в реке Иордан стало третьим по важности событием для всех христиан в мире после Пасхи и Рождества. Богоявлением праздник назвали по той причине, что в этот день миру явился Христос — одновременно Бог и простой человек, сочетающий в себе святость Господа и человеческое начало.

Навечерие — это день перед Богоявлением. Его смысл заключается в воздержании, которое посвящается Иоанну Крестителю, проводившему обряд крещения Христа. Праотец Иоанн является очень почитаемым святым, потому что он после этого события отправился по свету распространять слово о Христе, за что был казнен язычниками.

Каждый год за день до Крещения весь православный мир соблюдает строгий пост в память о житии Иоанна Предтечи и о его жертве, отданной Богу.

Традиции навечерия Богоявления

В этот день принято молиться Богу. Данное правило, пожалуй, даже важнее, чем само воздержание и пост. Очень важно посетить храм Божий. В 2021 году 18 января выпадает на понедельник, поэтому возможность такая будет не у всех. Можно помолиться дома, попросив Господа о помощи и поддержке. Следует читать молитвы о здравии и благодарственные молитвы.

18 января нельзя есть молочную и животную пищу. Стоит отказаться от мяса, молока, яиц и даже масла. Верующие едят в этот день каши с орехами, медом, ягодами. Главное — не переедать. Некоторые не едят вовсе до восхождения первой звезды на небесах. Они пьют воду и смиренно ждут появления звезды. Детям, больным, старым и немощным людям делаются послабления. Им можно не поститься так строго, дабы не навредить своему здоровью. Церковнослужители отмечают, что для Господа нашего гораздо важнее сохранить наше здоровье.

Также в Крещенский сочельник считается неправильным просмотр увеселительных передач по телевизору и в интернете. Желательно отдохнуть от каждодневной суеты, направив свои мысли в новое русло. Нужно подумать о том, как сделать жизнь своих близких лучше. Помогайте родителям, навещайте бабушек и дедушек.

18 января уже будет производиться набор святой воды. Напоминаем о том, что святая вода обладает большим количеством полезных свойств. Перед каждым ее принятием старайтесь читать специальную молитву.

Источник: dailyhoro.ru