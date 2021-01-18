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Красота / Общество

Мода 2021: 6 вещей, которые не стоит носить в новом году

13:50 18.01.2021 Фото: rsute.ru
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Приталенные рубашки можно смело отлаживать на дальнюю полку гардероба.

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Мода стремительно меняется, то, что было модным несколько месяцев назад, стало антитрендом сейчас

Мода стремительно меняется, то, что было модным несколько месяцев назад, стало антитрендом сейчас. Стилисты порекомендовали, с какими вещами стоит навсегда распрощаться.

Узкие шапки

Из года в год девушки ломают голову, какой головной убор выбрать. Сложно выбрать модель, которая будет выглядеть стильно, аккуратно и не испортит укладку. Но это не повод отказаться от шапки в зимний период. В 2021 году стилисты рекомендуют отказаться от узких моделей. Из-за них голова становится похожа на яйцо, портится прическа, с ними сложно создать стильные образы. Рекомендуется присмотреться к более свободным моделям. Например, вязанным или меховым шапкам, моделям с помпонами.

Жакеты на молнии

Приталенные жакеты на молнии прибавляют несколько десятков лет его владелице. К тому же, данная модель подчеркивает все недостатки. На сегодняшний день в магазинах можно найти множество интересных вариантов. Рекомендуется присмотреться к оверсайз-жакетам. Он станет отменным украшением женского гардероба.

Приталенная рубашка

Приталенные рубашки можно смело отлаживать на дальнюю полку гардероба. Речь также идет о свитерах, футболок, платьев. Такие модели выглядят старомодно, прибавляют возраста, подчеркивают недостатки фигуры. Оверсайз не теряет позиции не первый сезон. Дополнить рубашку свободного кроя можно модным жакетом или жилетом.

Тонкий кардиган

Тонкий кардиган давно вышел из моды. Он смотрится старомодно и дешево. Многим девушкам жаль его выбрасывать и они пытаются сочетать его с модными вещами, но ситуация не меняется. Гораздо лучше выглядит плотный, объемный кардиган. Рекомендуется обратить внимание на вязанную оверсайз модель. Ее можно сочетать с водолазками, свитерами, футболками, рубашками.

Брюки с лампасами

Брюки с лампасами были актуальными несколько сезонов назад. Они были практически у всех модниц. Это не удивительно, они выглядели стильно, подчеркивали достоинства фигуры, вытягивали силуэт. В 2021 году стоит обратить внимание на более современные модели. Например, брюки со стрелками. Они выглядят женственнее и современнее.

Пуховик с мехом

Раньше меховая одежда говорила о высоком уровне достатка. На сегодняшний день пуховики с меховыми вставками выглядят старомодно и безвкусно. Рекомендуется выбрать более интересные модели. Например, шубы из эко-меха, дубленки, дутые пуховики.

Источник: rsute.ru

2021 год вещи жакеты мода не стоит носить узкие шапки
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