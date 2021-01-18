Что можно и нельзя делать 18 января в Крещенский Сочельник в 2021 году: Сегодня убирают в доме, а также стирают

Крещенский Сочельник 18 января – это вечер, когда христиане готовятся к великому празднику — Богоявления Господня или Крещения. В этот день соблюдают пост.
Что нужно делать в Крещенский Сочельник
В Крещенский Сочельник соблюдают пост до ужина. Все блюда ужина должны быть постными, основным блюдом является кутья.
Вечером освящают воду в церкви, эта вода должна быть на столе, а еще ею окропляют жилище.
18 января убирают в доме, а также стирают. После освящения воды хозяйки не решались стирать еще долго.
Считается, что в ночь с 18 на 19 января небеса открываются и внемлют просьбам. В полночь люди выходят под открытое небо и загадывают самые сокровенные желания. Молитвы, произнесенные с искренней верой, вселяют уверенность в своих силах и способствуют духовному росту и развитию каждого.
Девушки в этот вечер гадают, а дети щедруют.
Что нельзя делать в Крещенский Сочельник
Нельзя ругаться или сердиться
Нельзя нарушать пост и пить алкоголь.
Нельзя, чтобы на столе было четное количество блюд.
Церковь не одобряет всевозможные гадания и попытки узнать свою судьбу, поэтому тем, кто соблюдает все каноны, следует воздержаться от такого времяпровождения.
Когда набираете святую воду, нельзя думать о плохом.
Приметы в Крещенский сочельник
Снег в крещенский сочельник также обладает удивительными свойствами и способен помочь в исцелении болезней.
Народные приметы говорят, что обилие снега на ветвях деревьев, а также поземка или метель способствуют хорошему урожаю, малое же его количество сигнализирует о том, что лесу будет мало ягод и грибов.
Источник: ysia.ru