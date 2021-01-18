17.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Что можно и нельзя делать 18 января в Крещенский Сочельник в 2021 году: Сегодня убирают в доме, а также стирают

01:00 18.01.2021 Фото: ysia.ru
0

Считается, что в ночь с 18 на 19 января небеса открываются и внемлют просьбам. В полночь люди выходят под открытое небо и загадывают самые сокровенные желания.

% name% title
В Крещенский Сочельник соблюдают пост до ужина

Крещенский Сочельник 18 января – это вечер, когда христиане готовятся к великому празднику — Богоявления Господня или Крещения. В этот день соблюдают пост.

Что нужно делать в Крещенский Сочельник

В Крещенский Сочельник соблюдают пост до ужина. Все блюда ужина должны быть постными, основным блюдом является кутья.

Вечером освящают воду в церкви, эта вода должна быть на столе, а еще ею окропляют жилище.

18 января убирают в доме, а также стирают. После освящения воды хозяйки не решались стирать еще долго.

Считается, что в ночь с 18 на 19 января небеса открываются и внемлют просьбам. В полночь люди выходят под открытое небо и загадывают самые сокровенные желания. Молитвы, произнесенные с искренней верой, вселяют уверенность в своих силах и способствуют духовному росту и развитию каждого.

Девушки в этот вечер гадают, а дети щедруют.

Что нельзя делать в Крещенский Сочельник

Нельзя ругаться или сердиться

Нельзя нарушать пост и пить алкоголь.

Нельзя, чтобы на столе было четное количество блюд.

Церковь не одобряет всевозможные гадания и попытки узнать свою судьбу, поэтому тем, кто соблюдает все каноны, следует воздержаться от такого времяпровождения.

Когда набираете святую воду, нельзя думать о плохом.

Приметы в Крещенский сочельник

Снег в крещенский сочельник также обладает удивительными свойствами и способен помочь в исцелении болезней.

Народные приметы говорят, что обилие снега на ветвях деревьев, а также поземка или метель способствуют хорошему урожаю, малое же его количество сигнализирует о том, что лесу будет мало ягод и грибов.

Источник: ysia.ru

18 января 2021 запреты дня Крещенский сочельник пост приметы 
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поститесь перед Крещением?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что можно и нельзя делать 18 января в Крещенский Сочельник в 2021 году: Сегодня убирают в доме, а также стирают
01:00 18-01-2021
Что можно и нельзя делать 18 января в Крещенский Сочельник в 2021 году: Сегодня убирают в доме, а также стирают
Крещенский сочельник 18 января 2021 года: Традиции и обычаи важного дня перед Богоявлением
00:26 18-01-2021
Крещенский сочельник 18 января 2021 года: Традиции и обычаи важного дня перед Богоявлением
Точный гороскоп для каждого знака зодиака на Крещенский Сочельник 18 января 2021 года
23:50 17-01-2021
Точный гороскоп для каждого знака зодиака на Крещенский Сочельник 18 января 2021 года
Baza: самолет с Алексеем Навальным изменил направление 2
23:50 17-01-2021
Baza: самолет с Алексеем Навальным изменил направление
Когда начнется Страстная неделя в 2021 году? Что нельзя и что можно делать в это время
23:00 17-01-2021
Когда начнется Страстная неделя в 2021 году? Что нельзя и что можно делать в это время
Алла Пугачева предстала в образе серой зайки
22:30 17-01-2021
Алла Пугачева предстала в образе серой зайки
Создателя "Ералаша" Бориса Грачевского похоронили в Москве на Троекуровском кладбище
22:24 17-01-2021
Создателя
Алексей Навальный сел в "Победу" в Берлине и летит в Москву 4
22:13 17-01-2021
Алексей Навальный сел в
23 января Астероид 2020 PP приблизится к Земле. Начнется ли 2021 год с катастрофы?
22:00 17-01-2021
23 января Астероид 2020 PP приблизится к Земле. Начнется ли 2021 год с катастрофы?
Какие категории россиян получают ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей. Кому повысят размер пособий с 1 февраля
21:59 17-01-2021
Какие категории россиян получают ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей. Кому повысят размер пособий с 1 февраля