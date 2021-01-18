18 января - День Мартина Лютера Кинга. История чернокожего борца за гражданские права

В третий понедельник января Америка отмечает национальный праздник — День Мартина Лютера Кинга

Дата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 18 января

В третий понедельник января Америка отмечает национальный праздник — День Мартина Лютера Кинга (Martin Luther King Day), праздник, посвященный жизни и идеалам этого чернокожего борца за гражданские права.

Эра Кинга-лидера началась в декабре 1955 года с одного непримечательного на первый взгляд события. Возвращаясь с работы домой, чернокожая швея Роза Паркс была арестована за отказ уступить место в автобусе белому пассажиру. Под руководством Кинга негритянская община бойкотировала транспорт Монтгомери на протяжении 382 дней. В ноябре 1956 года Верховный суд США признал закон о сегрегации в Алабаме неконституционным, и уже в декабре черные и белые пользовались автобусами совместно.

Это была первая победа Кинга. В следующем 1957 году он был избран президентом Конференции Христианского Руководства Юга. На протяжении 11 лет Кинг объехал более семи миллионов километров, выступая с речью более 2500 раз, постоянно оказываясь в местах протестов, акций и борьбы с несправедливостью. При этом он успел написать пять книг и огромное количество статей.

Возглавляя акцию протеста в Бирмингеме (штат Алабама), Кинг был арестован и на девять дней заключен под стражу, где он написал серию своих знаменитых эссе «Письма из Бирмингемской тюрьмы», своеобразный манифест борцов против дискриминации, аргументирующий моральное право человека выступать против несправедливых законов. Он занимался регистрацией чернокожих избирателей в Алабаме, был одним из организаторов мирного марша на Вашингтон, в котором участвовали полмиллиона человек, и который завершился одной из наиболее цитируемых речей Лютера Кинга «У меня есть мечта» (I Have a Dream).

Роль Кинга в ненасильственной борьбе за принятие закона, уничтожавшего остатки расовой дискриминации, была отмечена Нобелевской премией 1964 года. Так в 35 лет он стал самым молодым лауреатом в истории Нобелевской премии мира.

Мир признал непреходящую ценность вклада Мартина Лютера Кинга в дело борьбы за мир. Но лишь через 15 лет после его смерти, в 1983 году, Конгресс США конституционно признал важность его наследия, объявив третий понедельник января национальным праздником в честь дня рождения Мартина Лютера Кинга. Впервые американская нация нескольких штатов отпраздновала его 20 января 1986 года, а во всех штатах США праздник стал национальным с 2000 года.

В этот день выходной в школах, офисах, почтовых отделениях и банках. Все телеканалы транслируют ролики выступлений Кинга 1960-х годов. Из радиоприемников слышны высказывания лидеров движения за равные гражданские права. В предшествующее воскресенье в церквях читают недолгие проповеди. В понедельник проходят мемориальные службы и изысканные церемонии, напоминающие о жизни Кинга, посвященной борьбе за мир.

Источник: calend.ru