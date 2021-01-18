Рекордные суммы хранили россияне на счетах в Сбербанке в 2020 году

Одна из причин—появление новый удобных финансовых продуктов

За 2020 год объем средств на рублевых счетах физлиц в Сбербанке вырос на 1,2 трлн руб., или на 41,2%, следует из его оборотной ведомости на 1 января. Речь идет о накопительных, карточных и других видах счетов, а не о депозитах. За тот же период остатки на валютных счетах розничных клиентов выросли на $2,8 млрд, или на 55,3%.

Это рекордный рост как минимум с 2008 года, оценил аналитик банка БКФ Максим Осадчий. В 2015–2017 годах в оборотной ведомости «Сбера» балансовая строка 40817, по которой ведется учет средств физлиц на счетах, отдельно не отображалась, но представитель банка подтвердил РБК рекордный объем привлечения в 2020 году, в том числе по этому виду счетов. В целом сбережения розничных клиентов выросли на 1,6 трлн руб. и $0,5 млрд, сообщил представитель «Сбера».

Значительный приток денег населения на счета в Сбербанке сопровождался оттоком клиентских средств с депозитов, добавляет Осадчий. Согласно отчетности «Сбера», в 2020 году срочные вклады физлиц-резидентов в рублях сократились на 132,2 млрд руб. (предыдущий раз отток наблюдался в 2014 году), а валютные депозиты — на $2,3 млрд (больше, чем в 2019 году, но меньше, чем в 2018 году).

В Сбербанке рост привлечения клиентских средств в 2020 году объясняют сразу несколькими факторами: появлением счетов с начислением процентов, сопоставимых с вкладами, ростом остатков на специальных эскроу-счетах (накопления на покупку строящегося жилья) из-за бума на рынке недвижимости, снижением расходов потребителей, например из-за невозможности совершать зарубежные поездки в пандемию. На баланс повлиял и календарный фактор: перенос зачислений клиентам на 28–30 декабря (чего не было в 2019 году), указали в банке. В конце года, в частности, осуществлялись разовые государственные выплаты на детей до восьми лет в размере 5 тыс. руб.

Какая картина в других банках

«Сбер» раньше других банков раскрывает отчетность по российским стандартам. РБК направил запрос в топ-15 банков по объему привлечения средств от физлиц. Большинство из них сообщили о притоке средств розничных клиентов на счета в 2020 году, а конкретно на накопительные счета. Это сберегательные продукты с плавающей процентной ставкой: в отличие от классического вклада, деньги размещаются не на конкретный срок, а бессрочно, их можно пополнять и снимать с них деньги в любое время, но при этом банк также в любой момент может пересмотреть по ним доходность.

В прошлом году остатки на счетах физлиц в рублях и валюте выросли почти в два раза, больше чем на 1 трлн руб., сообщил представитель ВТБ. По его словам, темп прироста показателя был втрое выше, чем в 2019 году.

В 2020 году рост сбережений на счетах физлиц был рекордным за последние десять лет как в абсолютном, так и в относительном выражении, отмечает руководитель бизнеса банковских карт банка «Санкт-Петербург» Сергей Мишанин.

Приток средств физлиц сопровождался оттоком депозитов, сообщили в «Уралсибе»: «За 2020 год на счетах срочных депозитов объем средств снизился на 5,7%, при этом на накопительных счетах, картах, текущих счетах и вкладах до востребования объем вырос на 40%».

«За 2020 год портфель сберегательных счетов в нашем банке вырос на 50%, а портфель вкладов сократился на 34%. И сейчас в портфеле банка распределение сберегательных счетов и вкладов близко к 50/50», — отмечает руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов. По его словам, такое соотношение соответствует стратегии банка по изменению структуры фондирования.

Накопительные счета были самым популярным продуктом в прошлом году, хотя клиенты продолжают интересоваться срочными вкладами, отмечает руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка Кирилл Матвеев. В Газпромбанке сообщили, что спрос на накопительные счета в 2020 году был таким же высоким, как и годом ранее. В Росбанке подчеркнули, что в массовом сегменте перевес в пользу накопительных счетов растет и «2020 год выделяется на фоне предыдущих периодов». Приток на накопительные счета также зафиксировали Промсвязьбанк и «Открытие».

Как долго счета будут в приоритете у россиян

Переток сбережений населения с депозитов на текущие счета ускорился с 2017 года, отмечали ранее аналитики Альфа-банка. К 2020 году доля этой статьи в розничных пассивах банков достигла 26% — рекорда за десять лет. В пандемию тенденция усилилась — например, к 1 мая 2020 года показатель достиг 29%, оценивали по просьбе РБК аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги». По их подсчетам, после месяца самоизоляции в России на текущих счетах россиян оказалось порядка 9 трлн руб. Эксперты объясняли это низким уровнем ставок в России по рублевым и валютным депозитам, а также поступлением на счета выплат от государства в период пандемии.

Банки в 2020 году улучшали свои предложения по накопительным счетам. В частности, «Сбер» включил такой сберегательный продукт в линейку осенью 2020 года. Ставка по накопительскому счету сейчас составляет 3%, а по срочным вкладам не превышает 4,5%, следует из данных на его сайте. ВТБ предлагает по накопительным счетам ставку до 5,5% (при определенных условиях), такова же максимальная ставка по классическому вкладу.

«2020 год изменил подход клиентов к сбережению средств и простимулировал искать новые способы вложений на краткосрочный период», — говорит представитель Газпромбанка. Большинство опрошенных РБК банков сообщили, что собираются развивать предложения по накопительным счетам.

В прошлом году тенденция усилилась из-за роста неопределенности в экономике и невыраженной динамики ставок по депозитам [на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ], говорит заместитель директора группы «финансовые институты» агентства S&P Роман Рыбалкин. По его словам, ситуация не должна измениться в первой половине 2021 года, поскольку ЦБ вряд ли перейдет к повышению ставок раньше 2022 года. «По мере приближения к 2022 году кривая ставок по депозитам начнет, вероятно, несколько загибаться вверх, что приведет и к перетоку части средств на срочные депозиты», — предполагает эксперт.

Средства населения на текущих счетах в банках продолжат расти, но не заместят депозиты, полагает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Все будет зависеть от динамики депозитных ставок и потребности игроков в дополнительном и долгосрочном фондировании, говорит эксперт: «Наращивание банками кредитования или значительные оттоки средств граждан могут привести к росту ставок по депозитам и быстрому возврату средств вкладчиков в эти продукты».

Как переток с депозитов на счета помогает банкам

Изменение структуры розничного фондирования скорее выгодно банкам, отмечает Рыбалкин: «Банки получили возможность оперативно изменять стоимость фондирования в зависимости от спроса на кредитные ресурсы со стороны экономики, повышая или понижая процентные ставки по таким счетам сравнительно быстро». Эксперт также не считает, что переток средств населения несет существенные риски ликвидности. «Исторически остатки населения на накопительных счетах сравнительно стабильны», — заключает Рыбалкин.

Накопительные счета создают дополнительные риски в банковской системе, не соглашается Осадчий: «В случае набега на банки клиенты в первую очередь забирают деньги с текущих счетов, а не с депозитов».

Рост доли счетов в общем объеме привлечения несет определенные риски, считает и Полухин. «У банков возрастает разбалансированность активов и пассивов по срокам, в связи с чем более короткое фондирование может привести к возникновению процентных рисков и отразиться на рентабельности в случае роста ставок в экономике. Это также может сказаться на показателях ликвидности банков, однако незначительно, учитывая масштабы перетока и имеющийся в системе запас ликвидности», — поясняет аналитик АКРА.

Источник: РБК