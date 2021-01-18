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Какой сегодня церковный праздник? Традиции великого православного дня 18 января 2021 года

07:20 18.01.2021 Фото: pxhere.com
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Вечер назывался голодным: принято было есть только сочиво — особое кушанье из зерен, а также постную кашу, овощные блины и медовые оладьи.

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Считалось, что под Крещение снег приобретает особые свойства
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Традиции великого православного дня 18 января 2021 годаНа Крещенский Сочельник картинки невероятной красоты для близких и знакомых 18 января 2021 годаЕщё 671 новостей

Дата по старому стилю: 5 января.
Крещенский сочельник — день накануне Богоявления (Крещения Господня), в который люди готовили себя к празднику постом. Потому и вечер назывался голодным: принято было есть только сочиво — особое кушанье из зерен, а также постную кашу, овощные блины и медовые оладьи.

Считалось, что под Крещение снег приобретает особые свойства, поэтому его старались собирать и использовать в разных целях. Женщины знали, что только крещенский снег способен выбелить любую холстину. Верили также, что снег, собранный в крещенский сочельник, может исцелять недуги, а если вымыться в бане водой, натопленной из такого снега, можно надолго сохранить красоту.

В давние времена зародился и обычай, доживший до наших дней, — ходить в полночь на Крещение за водой на реку. Принеся воду домой, ее сохраняли: говорили, что она может стоять в закрытом сосуде, не портясь, и имеет столь же чудесные свойства, что и крещенский снег.

Для этого вечера существовало множество примет на погоду и будущий урожай. Звездное небо предвещало, что уродится хлеб, снегопад — что вызреет гречка, а метель — что будут хорошо роиться пчелы. Кроме того, сильные ветры с юга предвещали грозовое лето. Также говорили: «Звезды ярки породят белые ярки», — что означало, что овцы принесут большой приплод.

Именины в этот день
Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна

Источник: calend.ru

18 января 2021 Голодный вечер именины история Крещенский сочельник праздник
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