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Анастасия Волочкова страшными и изувеченными стопами привела фанатов в ужас

05:00 18.01.2021 Фото: instagram.com/p/CKELKnDJHo7/?utm_source=ig_embed
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Заслуженная артистка России то выкладывает слишком откровенные фотографии, то совершает противоречивые поступки. За это на Волочкову выливаются тонны негатива.

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44-летняя балерина Анастасия Волочкова в очередной раз опубликовала снимок, который связан с ее профессиональной деятельностью

44-летняя балерина Анастасия Волочкова в очередной раз опубликовала снимок, который связан с ее профессиональной деятельностью. Артистка заранее закрыла комментарии к записи, чтобы фанаты не возмущались внешним видом ее стоп.

Анастасия Волочкова – скандально прославленная российская балерина. Всю свою жизнь Анастасия посвятила любимому делу. Начав карьеру балерины в Мариинском театре в 1994 году, звезда быстро прославилась. Затем Волочкова стала работать в Большом театре. У балерины есть несколько почетных званий и наград. В последнее время звезда поражает поклонников не только своими постановками, но и скандальными выходками.

Заслуженная артистка России то выкладывает слишком откровенные фотографии, то совершает противоречивые поступки. За это на Волочкову выливаются тонны негатива в сети. Самой звезде настолько надоело выслушивать критику, что она закрыла комментарии в Инстаграме.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Артистка, оставившая профессиональную карьеру, продолжает давать выступления и тренироваться. Так, например, недавно она опубликовала нелицеприятный снимок, который точно бы ужаснул ее поклонников. Звезда продемонстрировала результаты многолетних трудов. Волочкова показала свои изувеченные ступни после восьмичасовой репетиции. Комментарии к снимку, как и ожидалось, звезда закрыла.

В прошлом году звезда собиралась замуж за своего нового возлюбленного. Анастасия планировала выйти замуж в октябре 2020 года, однако перенесла торжество из-за пандемии. Личность возлюбленного Волочкова скрывает, однако в сети вычислили имя мужчины – Олег. Пара не так давно ездила на Мальдивы. Волочкова призналась, что мужчина помог ей в материальном плане, когда она осталась без работы.

Источник: kleo.ru

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