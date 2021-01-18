Зарплату учителя выше, чем у уборщицы, установят законодательно в Госдуме

Согласно предлагаемым инициативам, гарантированная часть зарплаты учителя за норму учебной нагрузки должна составлять не ниже 70% от средней по региону.

Заработная плата учителей по регионам должна сравняться

С принятием предлагаемых изменений учительские зарплаты должны вырасти, а различия в оплате труда педагогов в разных регионах — сократиться, полагают депутаты. Гарантированную же часть зарплаты учителя за норму учебной нагрузки предлагается установить на уровне не ниже 70 процентов от средней заработной платы по региону.

Учителя ждут повышения ставок и окладов

В весеннюю сессию Комитет Госдумы по образованию и науке планирует рассмотреть два внесённых депутатами законопроекта, предусматривающих повышение зарплат педагогам, сообщила «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова. «Мы надеемся, что они будут рассмотрены и приняты на весенней сессии. Один — о базовой ставке для учителей, другой — о статусе педагогического работника», — рассказала она.

Оба законопроекта, по её словам, как раз исходят из того, о чём говорит президент: заработную плату педагогам необходимо повышать, если мы хотим нивелировать кадровый кризис в образовании. «Как бы это ни банально звучало, но качество образования наших детей напрямую зависит в том числе и от зарплаты педагога», — считает Тутова.

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции отмечал, что надо пересмотреть вопрос с заработной платой различных категорий, в частности преподавателей, а ситуация, когда учитель зарабатывает как уборщица, является недопустимой. Это, по мнению главы государства, обусловлено ранее принятым решением о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. «Но надо было одновременно приподнять и уровень заработной платы для других категорий, а этого не было сделано из-за бюджетных ограничений», — отметил Путин.

Сейчас Минпросвещения, Общероссийский профсоюз образования и другие профильные ведомства обсуждают новую систему оплаты труда педагогов, сообщила Лариса Тутова. «Учителя надеются: их ставки и оклады подрастут. Более того, наконец-то будут рассчитываться по единым федеральным требованиям», — отметила депутат.

Она пояснила, что, согласно предлагаемым инициативам, гарантированная часть зарплаты учителя за норму учебной нагрузки должна составлять не ниже 70% от средней по региону, а минимальные размеры ставок и окладов работников в виде базовых должны обеспечиваться федеральными гарантиями.

Для того чтобы базовые ставки и оклады только учителей превысили уровень МРОТ, понадобится дополнительно 200 миллиардов рублей, привела данные Тутова. «На реализацию этого масштабного социального проекта — введения новой системы оплаты труда в сфере образования — потребуются значительно большие бюджетные ассигнования. Может быть, поэтапно, но решать эту задачу необходимо. Считаю, что мы не можем оставлять учителей с ненормальной заработной платой», — заключила парламентарий.

Дистанционка в школе не будет вечной

Ещё один важный вопрос, который будет в центре внимания Комитета Госдумы по образованию и науке в весеннюю сессию, — доработка законопроекта о дистанционном обучении, рассказала зампредседателя комитета Лариса Тутова.

Напомним, что законопроект о донастройке дистанционного обучения внесён группой сенаторов, в том числе и председателем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой. Его принятие, отмечали авторы, потребует изменения нормативных актов, касающихся регламентации роли и обязанностей педагогов, определения перечня преподаваемых в дистанционной форме предметов, выполнения домашних заданий, продолжительности урока и проведения итоговой аттестации. Правительство дало положительный отзыв на этот законопроект.

Но 9 декабря Госдума решила отложить рассмотрение в первом чтении этого законопроекта, так как инициатива вызвала беспокойство в регионах, напомнила Тутова. «Ранее ко мне, как и другим депутатам, поступило большое количество обращений с просьбой обсудить упомянутую инициативу путём проведения общественных слушаний с родителями и учителями», — рассказала она «Парламентской газете».

С предложением снять проект с рассмотрения на пленарном заседании 9 декабря обратились депутаты КПРФ Вера Ганзя и Валерий Рашкин, заявившие, что законопроект не прошёл должное обсуждение в Госдуме. Это предложение было поддержано председателем Госдумы. «К нам поступает огромное количество обращений по этому законопроекту с просьбой его дополнительно обсудить, не рассматривать в спешном порядке», — сказал Вячеслав Володин и предложил снять его с повестки пленарного заседания «для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями». В итоге за данное предложение депутаты проголосовали единогласно.

Законопроект о дистанционном образовании, как отмечает Тутова, нуждается в серьёзной доработке. «Нерегламентированное обучение на дому противоречит нормам СанПиНа: ученикам противопоказано проводить за экранами ноутбуков и смартфонов более пяти часов в сутки. Более того, на дистанционном обучении дети смотрят в мониторы гораздо дольше. А это может сказаться на зрении и на здоровье в целом», — отметила она.

Депутат считает, что в сегодняшних реалиях дистанту есть место в школе — в качестве неотложной меры для сохранения непрерывности общего образования.

Впрочем, то, что дистанционное обучение никогда не заменит традиционное, но будет использоваться точечно по мере необходимости, сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным 12 января, сообщает INTERFAX.RU. Кравцов отметил, что переход на дистанционное обучение был вынужденной мерой, на которую пошли, «чтобы сохранить здоровье учителей, учеников».

Источник: ПГ