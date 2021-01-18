Можно ли мыться в крещение 19 января? Что нужно знать перед Крещением и купанием в проруби на Богоявление 2021

Традиции Крещения говорят о том, что один из главных ритуалов — купание в проруби

19 января 2021 православный мир отмечает праздник Крещения Господня. Многие в этот день верят в целебную силу крещенской воды. А потому практикуют купание в проруби на Крещение Господне. Мы расскажем о том, что необходимо знать, прежде чем вы отправитесь к водоему для купания на Крещение Господне 2021.

Праздник Крещение Господне — важнейшая дата в церковном календаре января. И пока одни ищут гадания на Крещение, другие верят в целебную силу воды в праздник и стараются не нарушать запреты Крещения.

Традиции Крещения говорят о том, что один из главных ритуалов — купание в проруби. Миллионы людей в этот день будут очищаться с помощью ледяной купели. Но чтобы этот ритуал на Крещение 2021 прошел без последствий, мы составили главные правила. Об этом читайте далее в материале.

Безопасность

Если вы решили искупаться в проруби на Крещение, нужно найти специально оборудованные проруби для купания недалеко от берега. Также необходимо иметь уверенность, что вы находитесь под присмотром спасателей.

Лестница для спуска в воду должна быть устойчивой.

Разогревание

Перед тем, как вы погрузитесь в ледяную воду, следует разогреться. Для этого нужно выполнить комплекс физических упражнений. Желательно побегать, сделать махи руками и ногами. Это снизит стресс для организма, которым является купание в проруби. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Нужно постепенно охлаждаться

Телу нужно привыкнуть к смене температуры. Потому следует раздеваться постепенно: снять шапку, через несколько минут — шарф, куртку, одежду, потом – обувь.

Правильно окунаться

Окунаться нужно по шею, не замочив голову. Так вы сможете избежать рефлекторного сужения сосудов мозга. Кроме того, это может привести шоку от холода прямо на купании на Крещение 2021.

Ни в коем случае не нырять! Ныряя, тело может сместиться до полутора метров от границы проруби. А всплывая на поверхность, есть риск удариться головой об лед.

Купаться нужно быстро

Купание в проруби на Крещение 2021 не должно быть длительным: всего пару минут! Потому как если находиться в ледяной воде дольше, можно получить переохлаждение.

Обязательно нужно согреться

Как только вы выйдете из холодной воды, нужно тщательно вытереться полотенцем. А также растереть тело для прилива крови. С собой для купания в проруби лучше всего иметь термос с горячим чаем. И совсем хорошо, если есть возможность как можно скорее переместиться в теплое помещение.

Вся вода на Крещение считается лечебной, поэтому вы можете искупаться даже дома.

Теперь вы знаете главные правила того, как правильно купаться в проруби на Крещение. Также читайте о том, где купаться на Крещение-2021 и как загадать желание на Крещение, чтобы оно сбылось.

Источник: hochu.ua