18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Можно ли мыться в крещение 19 января? Что нужно знать перед Крещением и купанием в проруби на Богоявление 2021

08:50 18.01.2021 Фото: wikimedia.org
0

Праздник Крещение Господне — важнейшая дата в церковном календаре января.

% name% title
Традиции Крещения говорят о том, что один из главных ритуалов — купание в проруби
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Можно ли мыться в крещение 19 января? Что нужно знать перед Крещением и купанием в проруби на Богоявление 2021Важные приметы в Крещенский сочельник 18 января 2021 года: Можно ли работать в Крещенский сочельник?Ещё 673 новостей

19 января 2021 православный мир отмечает праздник Крещения Господня. Многие в этот день верят в целебную силу крещенской воды. А потому практикуют купание в проруби на Крещение Господне. Мы расскажем о том, что необходимо знать, прежде чем вы отправитесь к водоему для купания на Крещение Господне 2021.

Праздник Крещение Господне — важнейшая дата в церковном календаре января. И пока одни ищут гадания на Крещение, другие верят в целебную силу воды в праздник и стараются не нарушать запреты Крещения.

Традиции Крещения говорят о том, что один из главных ритуалов — купание в проруби. Миллионы людей в этот день будут очищаться с помощью ледяной купели. Но чтобы этот ритуал на Крещение 2021 прошел без последствий, мы составили главные правила. Об этом читайте далее в материале.

Безопасность

Если вы решили искупаться в проруби на Крещение, нужно найти специально оборудованные проруби для купания недалеко от берега. Также необходимо иметь уверенность, что вы находитесь под присмотром спасателей.

Лестница для спуска в воду должна быть устойчивой.

Разогревание

Перед тем, как вы погрузитесь в ледяную воду, следует разогреться. Для этого нужно выполнить комплекс физических упражнений. Желательно побегать, сделать махи руками и ногами. Это снизит стресс для организма, которым является купание в проруби. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Нужно постепенно охлаждаться

Телу нужно привыкнуть к смене температуры. Потому следует раздеваться постепенно: снять шапку, через несколько минут — шарф, куртку, одежду, потом – обувь.

Правильно окунаться

Окунаться нужно по шею, не замочив голову. Так вы сможете избежать рефлекторного сужения сосудов мозга. Кроме того, это может привести шоку от холода прямо на купании на Крещение 2021.

Ни в коем случае не нырять! Ныряя, тело может сместиться до полутора метров от границы проруби. А всплывая на поверхность, есть риск удариться головой об лед.

Купаться нужно быстро

Купание в проруби на Крещение 2021 не должно быть длительным: всего пару минут! Потому как если находиться в ледяной воде дольше, можно получить переохлаждение.

Обязательно нужно согреться

Как только вы выйдете из холодной воды, нужно тщательно вытереться полотенцем. А также растереть тело для прилива крови. С собой для купания в проруби лучше всего иметь термос с горячим чаем. И совсем хорошо, если есть возможность как можно скорее переместиться в теплое помещение.

Вся вода на Крещение считается лечебной, поэтому вы можете искупаться даже дома.

Теперь вы знаете главные правила того, как правильно купаться в проруби на Крещение. Также читайте о том, где купаться на Крещение-2021 и как загадать желание на Крещение, чтобы оно сбылось.

Источник: hochu.ua

богоявление крещение купание в проруби что надо знать
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете купаться дома или окунаться в прорубь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Потеря обоняния, утомляемость: полный список признаков того, что вы уже переболели коронавирусом
09:00 18-01-2021
Потеря обоняния, утомляемость: полный список признаков того, что вы уже переболели коронавирусом
Можно ли мыться в крещение 19 января? Что нужно знать перед Крещением и купанием в проруби на Богоявление 2021
08:50 18-01-2021
Можно ли мыться в крещение 19 января? Что нужно знать перед Крещением и купанием в проруби на Богоявление 2021
В каких случаях крайне опасно заряжать телефон, стало известно
08:45 18-01-2021
В каких случаях крайне опасно заряжать телефон, стало известно
Эпидемия ожирения поопасней коронавируса, заявил доктор Мясников. Статистика смертности пугает
08:30 18-01-2021
Эпидемия ожирения поопасней коронавируса, заявил доктор Мясников. Статистика смертности пугает
Замерзает СНТ "Мечта" в посёлке Большой Исток. Электричества нет уже с 7 утра
08:21 18-01-2021
Замерзает СНТ
Крещенский сочельник 18 января: Что можно и категорически нельзя навечерие Богоявления ?
08:20 18-01-2021
Крещенский сочельник 18 января: Что можно и категорически нельзя навечерие Богоявления ?
Только в "Альбатрос-круиз" билеты в аквапарк по 1700 руб на любые дни
08:19 18-01-2021
Только в
Как школьникам адаптироваться к возвращению за парты, рассказала психолог
08:15 18-01-2021
Как школьникам адаптироваться к возвращению за парты, рассказала психолог
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 18 января 2021 года для всех знаков зодиака
08:10 18-01-2021
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 18 января 2021 года для всех знаков зодиака
Навального задержали в аэропорту Шереметьево. Нарушил испытательный срок 2
08:07 18-01-2021
Навального задержали в аэропорту Шереметьево. Нарушил испытательный срок