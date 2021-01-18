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Что нельзя делать на Крещение Господне 2021: Можно ли работать 19 января в Великий православный праздник?

22:50 18.01.2021 Фото: hochu.ua
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Ранним утром на Крещение 2021 нужно произнести молитву о выздоровлении от болезней, мире и благополучии для близких, исполнении заветных желаний.

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С Крещением Господним - 19 января 2021 года
Сюжет: Православные обряды
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Что нельзя делать на Крещение Господне 2021: Можно ли работать 19 января в Великий православный праздник?19 января праздник? Что празднуют в этот день в 2021 году и какие существуют приметыЕщё 680 новостей

В преддверии одного из важнейших двунадесятых праздников — Крещения Господнего, наша редакция собрала интересную информацию об этом дне, имеющем большое значение для верующих людей. Читайте далее о том, что нельзя делать на Крещение Господне, а также что стоит делать в этот день, чтобы провести его правильно.

Недавно мы публиковали информацию про традиции и обычаи праздника, из которого вы знаете, что Крещение Господне отмечают ежегодно 19 января, но в народной традиции он также называется праздником Иордана, так как именно на этой реке Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. Обычаи дня говорят о том, что накануне Крещения принято поститься, а вечером отмечать "Голодную кутью", или Святой Вечер, наподобие Рождественского.

В день самого праздника Крещения Господнего, который выделен красным цветом в календаре церковных праздников января, верующий человек испытывает силу воли и силу духа, окунаясь с головой в ледяную воду (о том, где купаться на Крещение Господне, мы писали ранее). Нужно три раза перекреститься и окунуться со словами: "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа". Огромную целебную силу в этот день имеет и вода, которая становится живой. Говорят, что она долго не портится и избавляет от всего плохого. Но чтобы день и правда возымел такое влияние, нужно провести его правильно. Поэтому читайте далее о том, что надо делать на Крещение 2021.

Что надо делать на Крещение Господне 2021

Ранним утром на Крещение 2021 нужно произнести молитву о выздоровлении от болезней, мире и благополучии для близких, исполнении заветных желаний.
Не забудьте освятить дом святой водой.
Также запоминайте сны с 18 на 19, так как они вещие.
Начинайте благие дела в праздник Крещения Господнего, тогда все вернется сторицей.
Также можно крестить малышей и венчаться, ведь в этот день это к большому счастью.

Что нельзя делать на Крещение Господне 2021

Но также в важный христианский праздник есть важные запреты, которые нельзя нарушать. Примите следующие сведения во внимание.

Нельзя на Крещение Господне стирать, полоскать, да и в целом заниматься физическим трудом и делами по дому.
На Крещение 2021 нельзя ссориться ни с кем, иначе можно осквернить воду. Лучше провести день в душевной атмосфере в кругу близких, и не забыть про молитву.
Нельзя плакать в праздник, иначе есть риск лить слезы и до следующего года.
Также на Крещение 2021 нельзя шить, вышивать, вязать.
Категорические предписания в этот день и на жалобы, клевету и сплетни.

Источник: hochu.ua

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