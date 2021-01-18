Отпуск 2021: как выгоднее его взять с учетом выходных?

В течение первого месяца лета отпуск может состоять из девяти дней: ко Дню России эксперты рекомендуют добавить нерабочий период с 15-го по 18-е число.

Праздничные дни с 6-го по 8-е марта продлить можно до девяти дней, если взять отпуск с 9-го по 12-е число

Россиян проинформировали о грамотном распределении дней отпусков в 2021 году. Эксперты, представляющие туристический сервис OneTwoTrip, озвучили рекомендации, благодаря которым отпуск может стать в два раза продолжительнее.

Российским туристам предложили особый метод распоряжения своими официальными выходными днями, которые приурочены к государственным праздникам. Речь идет о 21-м дне без учета новогодних каникул.

Как выгоднее взять отпуск в 2021 году – рекомендации экспертов

Эксперты туристического сервиса констатировали, что если присоединить к 18-ти дням отдыха смежные выходные дни, то отпуск будет продолжаться в общей сложности 45 дней.

К трем выходным дня февраля – с 21-го по 23-е число – добавляем будние с 24-го по 26-е и получаем восемь дней отдыха. Праздничные дни с 6-го по 8-е марта продлить можно до девяти дней, если взять отпуск с 9-го по 12-е число.

В мае отдых может продолжаться в течение 10-ти дней, если оформить его на четыре дня – в период с 4-го по 7-е число, между официально установленными выходными днями.

В течение первого месяца лета отпуск может состоять из девяти дней: ко Дню России эксперты рекомендуют добавить нерабочий период с 15-го по 18-е число.

И, наконец, ноябрь — в этом месяце отпуск в период с 1-го по 3-е число может быть дополнен официально свободными днями с 4-го по 7-е. Отдых в таком случае тоже будет девятидневным.

Эксперты туристического сервиса указали на дополнительное преимущество

«Дополнительный плюс в том, что билеты на самолеты и поезда за несколько дней до официальных выходных или спустя пару дней после их окончания обычно выгоднее, чем в сами даты, когда высокий спрос провоцирует повышение цен», — констатировала руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Самый дорогостоящий отпуск россиян в 2020 году

В начале 2021 года стало известно о том, что самый дорогостоящий отпуск наших соотечественников внутри страны в 2020-м обошелся им в 10 млн рублей. Данные ЦИАН свидетельствуют о том, что за эти деньги можно было купить однокомнатную квартиру в центре российской столицы.

Туристы отправились в недельный тур на Сахалин в начале осени. В сумму вошли морские экскурсии, проживание в нескольких гостиницах, путешествия на яхтах и питание в рамках программы «Полный пансион».

Источник: Пронедра