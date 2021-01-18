Когда и где смотреть Северное сияние в 2021 году в России ?

Северное сияние происходит лишь в высоких широтах — от 65 градусов, причем как в Южном полушарии, так и в Северном.

Чем ближе к полюсу, тем Северное сияние ярче

Полярное сияние является одним из самых впечатляющих природных явлений. Поэты называют его «Танцем неба». В ясную морозную ночь небо внезапно вспыхивает, и его начинают озарять пронзительные зеленые и голубоватые оттенки.

Речь идет о настолько поразительном зрелище, что давно уже сложилась даже категория путешественников, которую называют туристами-охотниками на полярное чудо.

Россия как никакое другое государство мира может похвастать своими обширными северными просторами, располагающимися максимально близко к Северному полюсу. Именно по этой причине наши соотечественники могут успешно наблюдать за Северным сиянием.

Происхождение термина «Северное сияние»

Официальное название северного сияния – aurora borealis, что переводится как «северная заря». Отсюда, собственно, и возникает представление о месте возникновения явления — это высокие широты. Причем чем ближе к полюсу, тем Северное сияние ярче.

Если не вдаваться в детали физики, то причины полярных сияний следующие: потоки исходящих от Солнца заряженных частиц (солнечный ветер), долетают до атмосферы нашей планеты, где происходит столкновение с молекулами газа в верхних ее слоях, особенно рядом с магнитными полюсами. От ударов и трения молекулы излучают энергию – кислород и азот. Так и появляется великолепное небесное сияние.

Где можно увидеть Северное сияние в России?

Северное сияние происходит лишь в высоких широтах — от 65 градусов, причем как в Южном полушарии, так и в Северном.

В нашей стране больше шансов увидеть впечатляющий «Танец неба» – у жителей Заполярья. Природное явление наблюдают те, кто проживает на территориях, расположенных выше, чем Северный полярный круг (66 градусов), от Чукотки до Кольского полуострова.

Когда можно увидеть Северное сияние в России в 2021 году

Жители Санкт-Петербурга наблюдали за удивительным явлением природы в ночь на 6 января 2021 года. Активные пользователи социальных сетей массово выкладывали в своих аккаунтах фотографии и делились комментариями.

«На Авроре было очень много туристов ночью 6 января. Все следили за Северным сиянием. Прямо Рождественский подарок. Поистине захватывающее зрелище!» — отметили в своих постах петербуржцы.

С 25 по 30 января Северное сияние можно будет наблюдать в Мурманске. А на территории Якутии расположен Оймякон – это полюс холода России, где температура атмосферного воздуха опускается порой даже ниже 50-ти градусов со знаком «минус». Северное сияние здесь можно наблюдать в апреле.

В Архангельской области «северную зарю» можно будет увидеть в осенний период – с сентября по ноябрь. Причем особенно ярким зрелище будет в дни осеннего равноденствия.

Источник: Пронедра