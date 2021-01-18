Условие для получения пенсии от 30 тыс. руб. назвал аналитик

Если проработать на 5 лет дольше, то прибавка будет на 40 процентов больше

Глава Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, как теперь будут начисляться пенсии. Он обратил особое внимание на ситуацию с пенсионерами, которые до 2019 года ежемесячно получали 25000 рублей. Заметим, что в начале 2021 года была проведена индексация таких соцвыплат на 6,3 процента.

Какое условие нужно выполнить, чтобы получать пенсию больше 30 тысяч рублей?

Чтобы получать такую сумму, нужно собрать достаточное число индивидуальных коэффициентов, на основании которых рассчитывается пенсионная выплата. В первую очередь, для этого следует работать официально и получать высокую заработную плату. Также необходимо зарабатывать особые коэффициенты, чтобы повысить свою соцвыплату в старости. В первую очередь, — это поздний выход на пенсию. Если проработать на 5 лет дольше, то прибавка будет на 40 процентов больше, а если проработать на десять лет дольше, то выплаты станут больше в два раза. Также начисляются дополнительные коэффициенты при ведении социально значимой деятельности.

Многие ли россияне получат по 30 тысяч рублей?

В Центре аналитики «Сафмар» сообщают, что большинство российских пенсионеров не могут рассчитывать на настолько большую соцвыплату, поскольку такие страховые пенсии начисляются только при соблюдении целого ряда условий, что является невозможным для большинства граждан страны. Евгений Биезбардис заметил, что неработающие россияне могут рассчитывать на страховую пенсию по старости в пределах 17500 рублей.

Дополнительная корректировка с помощью новых коэффициентов

Представители партии ЛДПР предложили Государственной Думе на рассмотрение законопроект относительно дополнительной корректировки пенсий в течение года. В документе депутаты предлагают пересматривать размер выплат для пенсионеров чаще. В соответствии с законопроектом от ЛДПР каждый год с 1 апреля социальные пенсии должны корректироваться с учетом изменения прожиточного минимума пенсионера за минувший год. Если инфляция вырастет скорее, чем прожиточный минимум пенсионера, то, по мнению депутатов, нужно делать дополнительную корректировку с 1 июля.

Источник: pronedra