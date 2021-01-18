Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха: ночью -9, -14°С, местами до -20°С, днём -9, -4°С.
Погода в Бердске: Январская метель накроет город. Будет ли тепло?
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На дорогах гололедица.
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От редакции
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