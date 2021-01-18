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Как школьникам адаптироваться к возвращению за парты, рассказала психолог

08:15 18.01.2021 Фото: РИА
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Приобщайте своих детей с раннего возраста к грамотному распределению своего времени. Это пригодится и во взрослой жизни.

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Приобщайте своих детей с раннего возраста к грамотному распределению своего времени.

В понедельник, 18 января, за парты столичных школ сядут не только 540 тысяч детей с 1-го по 5-й классы, но и ученики 6-11-х классов - еще 500 тысяч человек. Как полумиллионной армии школяров быстрее вернутся из онлайна, "РГ" рассказала Нина Середенко, заместитель директора Городского психолого-педагогического центра.

"В период дистанционного обучения у школьников соблюдался распорядок дня. Учащиеся должны были находится на онлайн-уроке не в домашней, а в "рабочей" одежде, поэтому особых сложностей с возвращением на традиционный формат обучения быть не должно, - сказала Середенко. - Но все же несколько советов дам. Так, в первое время рекомендую "закладывать" на дорогу чуть больше времени. Поскольку на время дистанта не нужно было физически добираться до школы, ребята могли отвыкнуть от оперативности при сборе портфеля, завтраке и так далее. Отличным подспорьем будет визуальный распорядок дня.

Психолог посоветовала составить школьнику график уроков и список дел. "Подобные визуальные подсказки способствуют развитию навыком тайм-менеджмента, повышают дисциплинированность даже у взрослых людей, - уточнила Середенко. - Приобщайте своих детей с раннего возраста к грамотному распределению своего времени. Это пригодится и во взрослой жизни".

дистант каникулы психолог школа
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