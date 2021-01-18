Лунный календарь стрижек и окрашивания на неделю с 18 по 24 января 2021 года

18 января 2021 года в 12:00 — 7 лунный день. Стрижка сегодня означает обострение интуиции, которая в этот день Вам безусловно поможет. Луна все еще растущая, что поспособствует росту волос.

Окрашивание волос наградит Вас сексуальностью. Вы почувствуете уверенность в себе.

Стоит сделать легкую вьющуюся прическу, именно локоны позволят Вам получить энергию природы.

Эмоциональный фон постепенно приходит в норму. Самое время прийти в чувства и готовиться к новому. Новые задумки с их проблемами и препятствиями решаются легко. В это время вы готовы отстаивать свои взгляды, решения и интересы.

Сегодня не стоит поддаваться негативной энергии, творите добро и оно воздастся. С одной стороны Ваш эмоциональный фон стабилизируется, а вот сексуальная энергия набирает обороты, чем внимательнее вы отнесетесь к своим волосам, тем больше флюидов вы будете излучать.