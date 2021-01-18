Фабрика пластиковых окон ЗА детскую безопасность! Как предотвратить трагедию?

Все чаще и чаще по новостям в телевизоре можно встретить репортажи про то, как маленький ребенок выпал из окна. Это большая трагедия, как для самой семьи, так и для тех, кто мог потенциально предотвратить такое происшествие. Необходимо понимать, что ребенок с легкостью способен забраться на подоконник и открыть ручку окна, ведущего на улицу. И в данном случае, лучшей рекомендацией по снижению рисков для самого себя и вашего ребенка будет установка детского замка, который увеличит уровень безопасности квартиры.
Существует несколько видов детских замков на пластиковые окна:
Накладной замок, который крепится непосредственно на саму раму и блокирует открывание окна. Закрывается он на ключ, а также дополнительно увеличивает защиту окна от взлома с наружной стороны.
Врезной замок устанавливается внутрь рамы еще на этапе производства. При этом на самой раме нет никаких выступающих элементов, закрытие происходит также на ключ.
Замок в ручку устанавливается дополнительно на уже готовое окно, без вмешательства в конструкцию рамы.
Хотя замки и увеличивают уровень безопасности, но это не является абсолютным решением данной проблемы. Также дополнительными средствами для защиты могут выступать нескользящее покрытие для подоконника, усиленная москитная сетка и качественный стеклопакет. А самым лучшим способом обеспечения безопасности ребенка будет всегда являться надсмотр и внимание родителей.
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Источник: Раздел Фабрики пластиковых окон на сайте Весь Бердск