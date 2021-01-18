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Фабрика пластиковых окон ЗА детскую безопасность! Как предотвратить трагедию?

09:19 18.01.2021 Фото: Фабрика пластиковых окон
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Врезной замок устанавливается внутрь рамы еще на этапе производства. При этом на самой раме нет никаких выступающих элементов, закрытие происходит также на ключ.

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Существует несколько видов детских замков на пластиковые окна

Все чаще и чаще по новостям в телевизоре можно встретить репортажи про то, как маленький ребенок выпал из окна. Это большая трагедия, как для самой семьи, так и для тех, кто мог потенциально предотвратить такое происшествие. Необходимо понимать, что ребенок с легкостью способен забраться на подоконник и открыть ручку окна, ведущего на улицу. И в данном случае, лучшей рекомендацией по снижению рисков для самого себя и вашего ребенка будет установка детского замка, который увеличит уровень безопасности квартиры.

Существует несколько видов детских замков на пластиковые окна:

Накладной замок, который крепится непосредственно на саму раму и блокирует открывание окна. Закрывается он на ключ, а также дополнительно увеличивает защиту окна от взлома с наружной стороны.

Врезной замок устанавливается внутрь рамы еще на этапе производства. При этом на самой раме нет никаких выступающих элементов, закрытие происходит также на ключ.

Замок в ручку устанавливается дополнительно на уже готовое окно, без вмешательства в конструкцию рамы.

Хотя замки и увеличивают уровень безопасности, но это не является абсолютным решением данной проблемы. Также дополнительными средствами для защиты могут выступать нескользящее покрытие для подоконника, усиленная москитная сетка и качественный стеклопакет. А самым лучшим способом обеспечения безопасности ребенка будет всегда являться надсмотр и внимание родителей.

Наш адрес: ул. Лелюха д.13

Ответим на любые вопросы, просто позвони: 8 38341 23111, 2-72-76, 8-913-701-12-11

Источник: Раздел Фабрики пластиковых окон на сайте Весь Бердск

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