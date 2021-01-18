Опасно употреблять во время лечения коронавируса и онкологии этот фрукт

Он может резко снизить действие медикамента или дать неожиданные последствия для организма.

Он может резко снизить действие медикамента или дать неожиданные последствия для организма.

Врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова рассказала «Звезде» о том, можно ли употреблять грейпфрут во время лечения коронавируса. По ее словам, если человек одновременно с этим имеет онкологические или кардиологические заболевания, то употребление данного фрукта может быть опасным.

«Грейпфрут действительно не рекомендуется при лечении коронавируса. Категорически нельзя употреблять этот фрукт людям, которые также пьют препараты для снижения уровня холестерина, а также тем, кто лечится от атеросклероза. Нельзя употреблять ни сами грейпфруты, ни грейпфрутовый сок», - отметила специалист.

По ее словам, существует еще ряд препаратов, которые назначают при лечении онкологии, в том числе рака молочной железы. В данном случае также нельзя употреблять грейпфрут ни в каком виде.

«В инструкции к данным препаратам есть сноска, где указано, с чем нельзя сочетать медикаменты. Инструкцию читают немногие, однако, это делать действительно необходимо. Другими словами, употреблять грейпфрут нельзя при приеме седативных препаратов и при лечении онкологии», - подчеркнула врач.

Это связано с тем, как отметила Белоусова, что в ряде препаратов содержится нейрогенин, который при взаимодействии с грейпфрутом, в частности, может резко снизить действие медикамента или дать неожиданные последствия для организма.