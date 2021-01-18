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В каких случаях крайне опасно заряжать телефон, стало известно

08:45 18.01.2021 Фото: pixabay
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Кроме того, проблемы с аккумулятором могут появиться, если использовать дешевую зарядку.

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Кроме того, проблемы с аккумулятором могут появиться, если использовать дешевую зарядку.

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал агентству «Прайм», в каком случае нельзя заряжать смартфон.

По его словам, если батарея гаджета вздулась, ни в коем случае его нельзя заряжать. Также не рекомендуется подключать гаджет к зарядному устройству, если телефон лежал под прямыми палящими лучами и нагрелся, либо если он мокрый.

Эксперт отметил, что если существуют проблемы с зарядкой телефона, например, он перестает заряжаться или начал разряжаться гораздо быстрее, в таком случае необходимо проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках. «Вполне вероятно, что разряжаться он стал быстрее из-за какого-то нового приложения», — пояснил он.

Если причина все же в батарее, вероятнее всего, дело в износе или повреждении аккумулятора. Иногда такое происходит, если телефон роняли или если им пользуются уже в течение долгого времени.

Кроме того, проблемы с аккумулятором могут появиться, если использовать дешевую зарядку, добавил Кузьменко.

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