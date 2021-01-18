18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Потеря обоняния, утомляемость: полный список признаков того, что вы уже переболели коронавирусом

09:00 18.01.2021 Фото: pixabay
0

Появление конъюнктивита также является следствием инфекции.

% name% title
Появление конъюнктивита также является следствием инфекции.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Потеря обоняния, утомляемость: полный список признаков того, что вы уже переболели коронавирусомОпасно употреблять во время лечения коронавируса и онкологии этот фруктЕщё 1169 новостей

Эксперты перечислили признаки, которые указывают на то, что человек уже переболел коронавирусной инфекцией. Как сообщает ToDay News, в Москве по официальным данным уже около двух миллионов человек переболели коронавирусом бессимптомно. Некоторые люди вообще не ощущали недомоганий, а другие столкнулись с легкими симптомами, которые не требуют обращения к доктору.

К первому неспецифическому симптому относится спазмы в животе. Как правила, боль появляется в верхней части. Все дело в том, что вирус поражает нижнюю часть легких, и спазмы отдают в живот. Боль в этом случае умеренная. Вторым признаком является диарея. Этот симптом проявляется редко, но все же может свидетельствовать о наличии коронавирусной инфекции. Что касается детей, именно этот признак встречается чаще всего. Быстрая утомляемость так же может сигнализировать о заболевании. Но, как правило, люди не уделяют особого внимания на это и продолжают жить обычной жизнью.

Появление конъюнктивита также является следствием инфекции. К основным признакам относится покраснение глаз, повышенная слезоточивость, а также чувство песка в глазах. Самым распространенным и основным симптомом является потеря обоняния и вкуса. Такое проявление заболевания встречается у 90% зараженных пациентов. Все данные были собраны специалистами из Оксфордского университета исходя из анализа медицинских историй пациентов, которые уже побороли заболевание.

инфекция коронавирус симптомы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Болели ковидом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Потеря обоняния, утомляемость: полный список признаков того, что вы уже переболели коронавирусом
09:00 18-01-2021
Потеря обоняния, утомляемость: полный список признаков того, что вы уже переболели коронавирусом
Можно ли мыться в крещение 19 января? Что нужно знать перед Крещением и купанием в проруби на Богоявление 2021
08:50 18-01-2021
Можно ли мыться в крещение 19 января? Что нужно знать перед Крещением и купанием в проруби на Богоявление 2021
В каких случаях крайне опасно заряжать телефон, стало известно
08:45 18-01-2021
В каких случаях крайне опасно заряжать телефон, стало известно
Эпидемия ожирения поопасней коронавируса, заявил доктор Мясников. Статистика смертности пугает
08:30 18-01-2021
Эпидемия ожирения поопасней коронавируса, заявил доктор Мясников. Статистика смертности пугает
Замерзает СНТ "Мечта" в посёлке Большой Исток. Электричества нет уже с 7 утра
08:21 18-01-2021
Замерзает СНТ
Крещенский сочельник 18 января: Что можно и категорически нельзя навечерие Богоявления ?
08:20 18-01-2021
Крещенский сочельник 18 января: Что можно и категорически нельзя навечерие Богоявления ?
Только в "Альбатрос-круиз" билеты в аквапарк по 1700 руб на любые дни
08:19 18-01-2021
Только в
Как школьникам адаптироваться к возвращению за парты, рассказала психолог
08:15 18-01-2021
Как школьникам адаптироваться к возвращению за парты, рассказала психолог
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 18 января 2021 года для всех знаков зодиака
08:10 18-01-2021
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 18 января 2021 года для всех знаков зодиака
Навального задержали в аэропорту Шереметьево. Нарушил испытательный срок 3
08:07 18-01-2021
Навального задержали в аэропорту Шереметьево. Нарушил испытательный срок