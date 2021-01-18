Потеря обоняния, утомляемость: полный список признаков того, что вы уже переболели коронавирусом

Появление конъюнктивита также является следствием инфекции.

Эксперты перечислили признаки, которые указывают на то, что человек уже переболел коронавирусной инфекцией. Как сообщает ToDay News, в Москве по официальным данным уже около двух миллионов человек переболели коронавирусом бессимптомно. Некоторые люди вообще не ощущали недомоганий, а другие столкнулись с легкими симптомами, которые не требуют обращения к доктору.

К первому неспецифическому симптому относится спазмы в животе. Как правила, боль появляется в верхней части. Все дело в том, что вирус поражает нижнюю часть легких, и спазмы отдают в живот. Боль в этом случае умеренная. Вторым признаком является диарея. Этот симптом проявляется редко, но все же может свидетельствовать о наличии коронавирусной инфекции. Что касается детей, именно этот признак встречается чаще всего. Быстрая утомляемость так же может сигнализировать о заболевании. Но, как правило, люди не уделяют особого внимания на это и продолжают жить обычной жизнью.

Появление конъюнктивита также является следствием инфекции. К основным признакам относится покраснение глаз, повышенная слезоточивость, а также чувство песка в глазах. Самым распространенным и основным симптомом является потеря обоняния и вкуса. Такое проявление заболевания встречается у 90% зараженных пациентов. Все данные были собраны специалистами из Оксфордского университета исходя из анализа медицинских историй пациентов, которые уже побороли заболевание.