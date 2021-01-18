18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Замерзает СНТ "Мечта" в посёлке Большой Исток. Электричества нет уже с 7 утра

08:21 18.01.2021
1

В саду проживает более 70 домов, где есть маленькие дети...

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Юлия:

Добрый день, крик о помощи, этой зимой это прямо стабильность. Замерзает СНТ "Мечта" в посёлке Большой Исток, электричество нет уже с 7 утра, звоним, пишем в МРСК Урала, но все бесполезно, за это время они приезжали к нам пять раз, включат на подстанции автомат и уезжают, а через несколько минут снова отключение. В саду проживает более 70 домов, где есть маленькие дети... Помогите нам пожалуйста, везде полнейшее равнодушие. Как вижу из практики, проблемы МРСК начинает решать только после публикации статьи. А сейчас отказывают даже предоставить генераторы хотя бы в дома где маленькие дети. Помогите. Электричества нет уже 12 часов, и всем абсолютно безразлично, уже даже в МЧС звонили, они нас тоже посылают, никто ничего не хочет решать.

дети дом замерзает снт урал
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему так происходит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Потеря обоняния, утомляемость: полный список признаков того, что вы уже переболели коронавирусом
09:00 18-01-2021
Потеря обоняния, утомляемость: полный список признаков того, что вы уже переболели коронавирусом
Можно ли мыться в крещение 19 января? Что нужно знать перед Крещением и купанием в проруби на Богоявление 2021
08:50 18-01-2021
Можно ли мыться в крещение 19 января? Что нужно знать перед Крещением и купанием в проруби на Богоявление 2021
В каких случаях крайне опасно заряжать телефон, стало известно
08:45 18-01-2021
В каких случаях крайне опасно заряжать телефон, стало известно
Эпидемия ожирения поопасней коронавируса, заявил доктор Мясников. Статистика смертности пугает
08:30 18-01-2021
Эпидемия ожирения поопасней коронавируса, заявил доктор Мясников. Статистика смертности пугает
Замерзает СНТ "Мечта" в посёлке Большой Исток. Электричества нет уже с 7 утра
08:21 18-01-2021
Замерзает СНТ
Крещенский сочельник 18 января: Что можно и категорически нельзя навечерие Богоявления ?
08:20 18-01-2021
Крещенский сочельник 18 января: Что можно и категорически нельзя навечерие Богоявления ?
Только в "Альбатрос-круиз" билеты в аквапарк по 1700 руб на любые дни
08:19 18-01-2021
Только в
Как школьникам адаптироваться к возвращению за парты, рассказала психолог
08:15 18-01-2021
Как школьникам адаптироваться к возвращению за парты, рассказала психолог
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 18 января 2021 года для всех знаков зодиака
08:10 18-01-2021
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 18 января 2021 года для всех знаков зодиака
Навального задержали в аэропорту Шереметьево. Нарушил испытательный срок 3
08:07 18-01-2021
Навального задержали в аэропорту Шереметьево. Нарушил испытательный срок