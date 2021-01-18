Замерзает СНТ "Мечта" в посёлке Большой Исток. Электричества нет уже с 7 утра

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Юлия:

Добрый день, крик о помощи, этой зимой это прямо стабильность. Замерзает СНТ "Мечта" в посёлке Большой Исток, электричество нет уже с 7 утра, звоним, пишем в МРСК Урала, но все бесполезно, за это время они приезжали к нам пять раз, включат на подстанции автомат и уезжают, а через несколько минут снова отключение. В саду проживает более 70 домов, где есть маленькие дети... Помогите нам пожалуйста, везде полнейшее равнодушие. Как вижу из практики, проблемы МРСК начинает решать только после публикации статьи. А сейчас отказывают даже предоставить генераторы хотя бы в дома где маленькие дети. Помогите. Электричества нет уже 12 часов, и всем абсолютно безразлично, уже даже в МЧС звонили, они нас тоже посылают, никто ничего не хочет решать.