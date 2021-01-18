"Русское лото" тираж 1372: на День Студента 24 января разыграет Джекпот 500 млн рублей и загородные дома

Денежный эквивалент загородного дома — 600 000 рублей

Текущий Джекпот

500 000 000

Ко Дню студента «Русское лото» приготовило особенный тираж. Расскажем по порядку, что вас ждёт:

— Джекпот — 500 000 000 рублей!

— Финал акции «Год без забот», в которой можно выиграть 1 миллион рублей!

— Выигрывает каждый третий билет, потому что в конце розыгрыша останется 3 бочонка.

— Загородные дома и множество денежных призов.

Итак, классные призы и последний шанс принять участие в акции. Каждый купленный билет участвует и в акции, и в тираже. А значит, больше билетов — больше шансов на победу. Действуйте!

Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 (мск) субботы, 23 января.

Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 24 января, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Денежный эквивалент загородного дома — 600 000 рублей

Фраза «Джекпот 500 миллионов» указывает на минимальный гарантированный размер средств призового фонда, разыгрываемого в категории «Джекпот» в тиражах 1370 (розыгрыш 09.01.2021), 1371 (розыгрыш 16.01.2021), 1372 (розыгрыш 23.01.2021).

Фраза «Выигрывает каждый третий билет» означает, что вероятность совпадения в игре 30 чисел билета до 87-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве бочонков в мешке, равном 90) равна 1 к 3,4.

Акция «Год без забот» проводится с 01.01.2021 по 20.03.2021 (с учётом сроков распространения билетов и выдачи призов). Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте stoloto.ru или по тел. 8 900 555-00-55.