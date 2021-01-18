18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

«Жилищная лотерея» 426 тираж: Суперприз 500 млн рублей квартира и большой загородный дом

09:24 18.01.2021 Фото: pixabay
1

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 24 января, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20.

% name% title
Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 24 января, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20.

Суперприз
500 000 000

Что может быть лучше в такую морозную зиму, чем свой большой и уютный загородный дом. И в ближайшем тираже «Жилищной лотереи» у вас есть шанс осуществить эту мечту! Ведь мы гарантированно разыграем загородный дом площадью более 150 м2 и 10 квартир-студий. А суперприз — 500 миллионов рублей. Согласитесь, что ради такого стоит купить билеты и испытать удачу. Не упустите свой шанс!

Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 23 января.

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 24 января, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

Денежный эквивалент квартиры-студии — 1 500 000
Денежный эквивалент загородного дома — 10 000 000

Фраза «Разыграем дом более 150 м2» означает, что в случае отсутствия победителя в категории «Суперприз» в тиражах № 424 — 426, часть накопленного суперприза — денежный эквивалент дома более 150 м2 в размере 10 000 000 руб. — будет разыграна в рамках категории «Второй тур» тиража № 426.

жилищная лотерея лото
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Играете в лото?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКрещение Господне 2021: Расписание богослужений 19 января в храмах Бердска
10:38 18-01-2021
Крещение Господне 2021: Расписание богослужений 19 января в храмах Бердска
Назван проявившийся у здоровых людей симптом коронавируса
10:30 18-01-2021
Назван проявившийся у здоровых людей симптом коронавируса
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
10:29 18-01-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
18 января - День Мартина Лютера Кинга. История чернокожего борца за гражданские права
10:20 18-01-2021
18 января - День Мартина Лютера Кинга. История чернокожего борца за гражданские права
БердскГорячую и холодную воду перекроют в 27 домах Бердска. Отопление тоже отключат. Полный список адресов
10:17 18-01-2021
Горячую и холодную воду перекроют в 27 домах Бердска. Отопление тоже отключат. Полный список адресов
Куда лучше всего вложить деньги в начале 2021 года, рассказал эксперт
10:15 18-01-2021
Куда лучше всего вложить деньги в начале 2021 года, рассказал эксперт
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 17.12.20 по 14.01.2021 в Бердске
10:09 18-01-2021
Онлайн некролог: Кто умер с 17.12.20 по 14.01.2021 в Бердске
БердскПоявилась на обложке журнала в откровенном наряде беременная Елена Перминова из Бердска
10:00 18-01-2021
Появилась на обложке журнала в откровенном наряде беременная Елена Перминова из Бердска
Установка горизонтально-направленного бурения (ГНБ)
09:55 18-01-2021
Установка горизонтально-направленного бурения (ГНБ)
Отсечная гидроизоляция и материалы
09:52 18-01-2021
Отсечная гидроизоляция и материалы