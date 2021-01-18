Сколько дней переболевшие ковидом остаются заразными, уточнили в ВОЗ

Человек может иметь положительные по результатам тесты ПЦР в течение многих недель после заражения. Однако это вовсе не означает, что он заразен. Об этом в эксклюзивном интервью «Российской газете» рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
«Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус, — пояснила она. — Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8−9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны».
Рекомендация ВОЗ о периоде карантина в 14 дней основана на имеющейся информации об инкубационном периоде. Согласно имеющимся на данный момент данным, средний инкубационный период составляет 5−6 дней с верхней границей 14 дней. Это основа для рекомендации относительно длительности карантина.
«С момента выявления первой группы случаев заболевания атипичной пневмонией (коронавирус относится именно к атипичной пневмонии) в китайском Ухане в конце 2019 года ВОЗ ведет поиск фактических данных о том, каким образом вирусу удалось изначально совершить скачок от животных к человеку. С учетом масштабов и сложного характера пандемии COVID-19 для определения одного или более промежуточных хозяев и источника вируса будет необходимо провести целый ряд согласованных всеобъемлющих исследований на территории Китая и других стран. Буквально в эти дни международная группа ученых из десяти институтов и стран, включая Россию, начинают свою миссию в Китай, чтобы вместе со своими китайскими коллегами провести научные исследования происхождения вируса и проанализировать их», — уточнила представитель ВОЗ.
Источник: РГ