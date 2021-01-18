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Сколько дней переболевшие ковидом остаются заразными, уточнили в ВОЗ

09:45 18.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Однако понимание того, как начинаются эпидемии, имеет решающее значение для предотвращения дальнейших случаев передачи инфекции человеку.

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Коронавирус атакует бердчан
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Назван проявившийся у здоровых людей симптом коронавирусаСколько дней переболевшие ковидом остаются заразными, уточнили в ВОЗЕщё 1171 новостей

Человек может иметь положительные по результатам тесты ПЦР в течение многих недель после заражения. Однако это вовсе не означает, что он заразен. Об этом в эксклюзивном интервью «Российской газете» рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
«Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус, — пояснила она. — Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8−9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны».

Рекомендация ВОЗ о периоде карантина в 14 дней основана на имеющейся информации об инкубационном периоде. Согласно имеющимся на данный момент данным, средний инкубационный период составляет 5−6 дней с верхней границей 14 дней. Это основа для рекомендации относительно длительности карантина.

Однако понимание того, как начинаются эпидемии, имеет решающее значение для предотвращения дальнейших случаев передачи инфекции человеку.

«С момента выявления первой группы случаев заболевания атипичной пневмонией (коронавирус относится именно к атипичной пневмонии) в китайском Ухане в конце 2019 года ВОЗ ведет поиск фактических данных о том, каким образом вирусу удалось изначально совершить скачок от животных к человеку. С учетом масштабов и сложного характера пандемии COVID-19 для определения одного или более промежуточных хозяев и источника вируса будет необходимо провести целый ряд согласованных всеобъемлющих исследований на территории Китая и других стран. Буквально в эти дни международная группа ученых из десяти институтов и стран, включая Россию, начинают свою миссию в Китай, чтобы вместе со своими китайскими коллегами провести научные исследования происхождения вируса и проанализировать их», — уточнила представитель ВОЗ.

Источник: РГ

COVID-19 коронавирус пандемия
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