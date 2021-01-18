18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Требует немедленно освободить Навального Евросовет. Грозят санкциями

09:28 18.01.2021 Фото: pixabay.com
2 0

Алексей Навальный, объявленный в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из терминала 5 берлинского аэропорта.

% name% title
В Европарламенте и Совете ЕС обсудят задержание Навального

Руководители институтов Евросоюза оперативно выразили в воскресенье вечером озабоченность в связи с задержанием по прибытии в Россию находившегося в розыске Алексея Навального и призвали к его немедленному освобождению. Соответствующие заявления распространили в Twitter в течение получаса после задержания глава Евросовета Шарль Мишель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, председатель Европарламента Давид Сассоли. Эта тема будет вынесена на обсуждение Совета ЕС на уровне глав МИД 25 января и на открывающуюся 18 января сессию Европарламента, сообщили ТАСС дипломатические источники в Брюсселе.

"Мы просим российские власти немедленно его освободить. Мы готовы пригласить его в Европейский парламент", - написал Сассоли.

Мишель заявил, что "задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо" и призвал "российские власти немедленно освободить его".

"Российские власти должны уважать права Алексея Навального и освободить его немедленно. Политизация юстиции неприемлема", - вторит ему Боррель.

Все эти посты брюссельские чиновники вывесили практически синхронно, в течение 30 минут после сообщения о задержании Навального.

Обсуждение следует
Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, эта тема будет обсуждаться в ближайшие дни на основных брюссельских площадках. В частности, она будет внесена в повестку дня планового заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 25 июня. Собеседник агентства отметил, что утром в понедельник может быть опубликовано совместное заявление стран ЕС по этому делу.

Она также будет вынесена на сессию Европарламента, которая открывается 18 января, сообщил другой дипломат, причем ожидается, что спикер Европарламента Сассоли поднимет этот вопрос в своей вступительной речи.

Многократные нарушения
Алексей Навальный, объявленный в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из терминала 5 берлинского аэропорта.

Как пояснили журналистам в пресс-службе УФСИН по Москве, Навальный с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей.

Во ФСИН подчеркнули, что в течение 2020 года Навальный был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в определенные дни. Дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу - в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом его неоднократно предупреждали, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы. Вызовы Навального были приостановлены на время прохождения им лечения в клинике Charite (Германия). Но в октябре 2020 года из официальных публикаций клиники стало известно, что Навальный выписан 23 сентября, позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН. Вместе с тем, несмотря на отсутствие объективных причин, с октября 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию он не являлся, тем самым вновь были нарушены условия испытательного срока, пояснили в УФСИН.

Источник: ТАСС

арест новичок оппозиционер Алексей Навальный
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Освободят?

Аноним, 18 января 2021 10:06
закон есть закон, если Наваленного освободить, то для него надо писать свой УК и УПК. Перед законом все должны быть ровны иначе надо сразу после отмены наказания Леши отменять и освобождать из тюрем других людей которые там находится по таким основаниям .
Аноним, 18 января 2021 10:18
Какой закон, если его арестовали незаконно? или у вас разумения как у голубя?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
10:42 18-01-2021
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
БердскКрещение Господне 2021: Расписание богослужений 19 января в храмах Бердска
10:38 18-01-2021
Крещение Господне 2021: Расписание богослужений 19 января в храмах Бердска
Назван проявившийся у здоровых людей симптом коронавируса
10:30 18-01-2021
Назван проявившийся у здоровых людей симптом коронавируса
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
10:29 18-01-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
18 января - День Мартина Лютера Кинга. История чернокожего борца за гражданские права
10:20 18-01-2021
18 января - День Мартина Лютера Кинга. История чернокожего борца за гражданские права
БердскГорячую и холодную воду перекроют в 27 домах Бердска. Отопление тоже отключат. Полный список адресов
10:17 18-01-2021
Горячую и холодную воду перекроют в 27 домах Бердска. Отопление тоже отключат. Полный список адресов
Куда лучше всего вложить деньги в начале 2021 года, рассказал эксперт
10:15 18-01-2021
Куда лучше всего вложить деньги в начале 2021 года, рассказал эксперт
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 17.12.20 по 14.01.2021 в Бердске
10:09 18-01-2021
Онлайн некролог: Кто умер с 17.12.20 по 14.01.2021 в Бердске
БердскПоявилась на обложке журнала в откровенном наряде беременная Елена Перминова из Бердска
10:00 18-01-2021
Появилась на обложке журнала в откровенном наряде беременная Елена Перминова из Бердска
Установка горизонтально-направленного бурения (ГНБ)
09:55 18-01-2021
Установка горизонтально-направленного бурения (ГНБ)