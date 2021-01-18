Появилась на обложке журнала в откровенном наряде беременная Елена Перминова из Бердска

Беременная возлюбленная миллиардера Александра Лебедева примерила фигурное бра, капроновые колготки и надела туфли на высоком каблуке.

Беременная Перминова появилась на обложке журнала в откровенном наряде

Елена Перминова скоро станет мамой в четвертый раз. 34-летняя модель стала героиней обложки юбилейного номера журнала Elle.

-"Это моя первая обложка в этом году, мне кажется, старт прекрасен, согласны?", - написала Елена в своем инстаграм.

Беременная возлюбленная миллиардера Александра Лебедева примерила фигурное бра, капроновые колготки и надела туфли на высоком каблуке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)



«Это невероятно! Как же вы красивы», «Елена Прекрасная», «Тот случай, когда беременность к лицу», — комментируют снимок поклонники модели.