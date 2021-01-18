Крещение 2021: когда окунаться в прорубь - 18 или 19 января?

Купания в освященных прорубях начинают после службы в церкви, крещенский сочельник. То есть, уже в ночь с 18 на 19 января можно окунаться в прорубь.

акая прорубь называется иорданью в честь реки Иордан, где Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа

Крещение 2021, когда купаться с 18 на 19 января? Само Крещение православные верующие каждый год отмечают в одну и ту же дату – 19 января. Купания в освященных прорубях начинают после службы в церкви, крещенский сочельник. То есть, уже в ночь с 18 на 19 января можно окунаться в прорубь.

18 января – это крещенский сочельник. Время перед Богоявлением или Крещением, как более популярно называют этот праздник. После службы в эту ночь во всех церквях проходит великое очищение воды. Каждый верующий, согласно церковным законам, в сочельник этого праздника должен отстоять службу, поставить свечку и набрать освященной воды.

Никакие церковные правила не заставляют людей окунаться в Крещение в ледяную прорубь.

Особенно, если человек этому не готов. Но, в большинстве российских городов люди активно приобщаются к традиции, когда купаются на Крещение 18 или 19 января. Купаться можно, и в ночь с 18 на 19 января, и в следующую ночь или день. Купаются в прорубях, которые делаются вблизи церквей. Такая прорубь называется иорданью в честь реки Иордан, где Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа.

Есть ли правила купания

Жестких правил, как надо окунаться в прорубь на Крещение просто не существует. Классическое поведение – это три раза окунуться под воду с головой и перекреститься, произнося молитву «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Славяне считали, что купание в крещенской воде способствует исцелению души и тела.

На что обращать внимание при купании в проруби

Вода – это живая материя, которая способна изменять структуру под воздействием на нее источников информации. Это уже официально доказано учеными. Поэтому, с какими мыслями человек будет окунаться в прорубь на Крещение, то он и получит в итоге.

Отсутствие медицинских противопоказаний

Все священники в один голос твердят, что не следует лезть в прорубь, если организм к этому не подготовлен. Врачи составили специальный список противопоказаний, которые могут стать преградой для окунания в прорубь в 2021 году. Это, прежде всего, отиты и воспалительные заболевания носоглотки.

Далее в этом списке идут заболевания сердца и сосудов, эпилепсия, невриты и полиневриты. Также не стоит заниматься купанием в ледяной воде людям с сахарным диабетом, туберкулезом и бронхиальной астмой, нефритом, циститом, воспалениями предстательной железы и любыми гинекологическими заболеваниями, язвенной болезнью желудка, венерическими заболеваниям.

Правильно выбрать место

Лучше всего отправляться в места, которые специально организованы для массового купания верующих недалеко от церквей на Крещение.. Не стоит лезть в воду, где попало, потому что, исход может быть крайне печальным. Стоит выбирать проверенные и организованные места, глубина которых не превышает полтора метра.

Взять все необходимое

На купание в сочельник или в крещенскую ночь надо брать с собой купальник или плавки, полотенце и махровый халат, комплект сменной сухой одежды. Также следует взять обувь, в которой получится дойти до самой проруби. Тапочки не должны быть на резиновой подошве, иначе, они будут скользить. Хорошая вещь – это шерстяные носки, в них можно и дойти до проруби, и окунуться в нее.

Перед купанием надо разогреться

Конечно, не стоит приседать до седьмого пота, но рекомендуется помахать руками, ногами. Тело должно быть горячим, но, ни в коем случае, не потным.

Троекратное окунание в прорубь

По православной традиции надо окунуться под воду три раза с головой. Но это только рекомендации, если не хочется идти по морозу с мокрыми волосами, то голову можно не мочить.

Остерегаться эйфории

Многие люди, особенно те, кто окунается в прорубь первый раз, после купания чувствует прилив радости. Эмоции заставляют человека задержаться в воде дольше. Но, не стоит этого делать, потому что все эмоции приведут только к тому, что человек будет рисковать своим здоровьем. Ни в коем случае в процессе окунания в прорубь нельзя довести свой организм до переохлаждения.

Согреться после купания

Надо быстро растереть свое тело полотенцем и переодеться в теплую сухую одежду. Потом рекомендуется выпить что-то горячее, что следует взять с собой. Это может быть обычный чай, конечно, ни в коем случае, не алкоголь.

До и после купания нельзя пить никакого спиртного. Максимум – это минимум церковного кагора, но и от него лучше отказаться. Спиртное согреет организм на считанные минуты, а потом начнется обратный эффект.

В воду надо заходить с молитвой

Можно читать про себя самую распространенную молитву «Отче наш». Главное, это обратиться в ночь купания к Богу со словами, которые будут идти от самого сердца. Перед тем, как зайти в воду, можно про себя поговорить с ней. В Крещение вода живая и можно попросить у нее сил и здоровья.

Отвечая на вопрос о том, когда купаются в проруби на Крещение 2021, надо отметить 18 и 19 января, также можно купать еще три дня после 19 января – праздника Крещение. Считается, что в течение этого праздничного периода вода еще остается освященной и оказывает на тело и душу верующего человека свое целебное воздействие.

Источник: every-holiday