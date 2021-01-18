Секреты создания хорошей презентации

Чем хорошая презентация отличается от плохой? Качественный мультимедийный продукт помогает спикеру, способствует раскрытию его главной идеи, а плохая презентация – нагоняет скуку и вызывает массу дополнительных вопросов. В этой статье, мы расскажем, как создать креативную презентацию к курсовой или дипломной работе, чтобы она выглядела эффектно и соответствовала требованиям вуза. В качестве эксперта нам поможет ведущий преподаватель, который имеет прямое отношение к процессу проверки работ студентов. Когда под конец семестра скапливаются незаконченные дела, студенты испытывают недостаток времени, сил и идей, поэтому прекрасным решением может стать – презентация на заказ https://diletantof.net/sozdanie_i_oformlenie_prezentacii.

Как любая другая индивидуальная работа студента, презентация имеет четкую структуру, которой следует придерживаться: титульный слайд, введение, основная часть (самая объемная и состоит из нескольких разделов), заключение. Любые схемы, диаграммы, таблицы и рисунки, которые будут использованы в презентации, должны иметь надписи-название. Это необходимо для того, чтобы все присутствующие в аудитории, смогли понять, о чем идет речь. Также следует придерживаться единого стиля в оформлении слайдов, это касается выбранного шрифта, цветовой гаммы. Цвет фона презентации должен гармонично сочетаться с оформлением текста, учитывая тот факт, что проектор существенно уменьшает насыщенность цвета.

Как правильно оформить презентацию?

На титульном слайде принято демонстрировать основную информацию: вуз, название доклада, ФИО студента, ученая степень и ФИО преподавателя, контактные данные. Слайды не стоит перегружать анимацией, она сильно отвлекает и рассеивает внимание. Что же касается текста, то стоит избегать эффекта «простыни», не более 15 слов на один слайд. Заголовки рекомендовано оформлять шрифтом, размер которого от 24 до 32. Основной текст – 24 -28, все зависит от того, каким шрифтом прописаны заголовки. Если у вас есть собственные фотографии, отражающие ход сбора материалов (опытная часть), работы в лаборатории, их можно приобщить к презентации.

Текст слайда не должен дублировать речь докладчика, а служит дополнением. Все чего вы не можете сказать, нужно показать в презентации, особенно это касается таблиц, графиков. Уделите внимание оформлению научного аппарата работы (введение) и формулировке заключений. Не обойтись без финального слайда – «спасибо за внимание».

Сайты помощи студентам

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