18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Назван проявившийся у здоровых людей симптом коронавируса

10:30 18.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Врач связал это с переменами в образе жизни.

% name% title
Назван проявившийся у здоровых людей симптом коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Сколько зараженных коронавирусом нашли за сутки на 18 января, озвучили в оперштабе БердскаНачали вакцинацию от коронавируса ракетчики в НовосибирскеЕщё 1174 новостей

Проблемы со сном из-за коронавирусной инфекции наблюдаются как у заболевших, так и у здоровых жителей России. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Полуэктов.
ди или теряют сон, или он резко ухудшается, а потом, с развитием болезни, наоборот, начинают спать больше обычного.

«Когда посчитали статистику, то оказалось, что люди, зараженные коронавирусной инфекцией, где-то в 37% случаев испытывали такие проблемы со сном», — сказал врач-сомнолог.

Он отметил, что избежавшие заражения коронавирусом также стали спать хуже. Врач связал это с переменами в образе жизни. Из-за самоизоляции люди стали меньше двигаться, при этом на них психологически давит груз тревожных новостей.

«Такое повышенное ожидание чего-то неприятного является врагом сна. Было показано, что примерно 30% людей, которые не болели коронавирусом, получили нарушение сна», — заключил Полуэктов.

В конце ноября заведующий отделением сомнологии в исследовательском центре оториноларингологии медико-биологического агентства Александр Мельников назвал три неочевидных и редких симптома COVID-19. По его словам, это нарушения в работе желудочно-кишечного тракта в виде диареи, высыпания на коже и бессонница.

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть проблемы со сном?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

111 пассажиров самолета рейса ЯМ 526 «Новосибирск-Мирный» провели ночь в «Толмачево»
12:15 18-01-2021
111 пассажиров самолета рейса ЯМ 526 «Новосибирск-Мирный» провели ночь в «Толмачево»
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
12:12 18-01-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
БердскПроверить билет "Жилищной лотереи" тиража № 425 от 17 января 2021
12:05 18-01-2021
Проверить билет
БердскСколько зараженных коронавирусом в первый день учебы после зимних каникул 2021 нашли в школах Бердска, стало известно
12:02 18-01-2021
Сколько зараженных коронавирусом в первый день учебы после зимних каникул 2021 нашли в школах Бердска, стало известно
Новые правила для пациентов поликлиник и больниц в 2021 году. Что изменится?
12:00 18-01-2021
Новые правила для пациентов поликлиник и больниц в 2021 году. Что изменится?
БердскСколько зараженных коронавирусом нашли за сутки на 18 января, озвучили в оперштабе Бердска
11:59 18-01-2021
Сколько зараженных коронавирусом нашли за сутки на 18 января, озвучили в оперштабе Бердска
БердскПочему заледенели при -27 в очереди к кассам РКЦ горожане, проверили чиновники Бердска 1
11:53 18-01-2021
Почему заледенели при -27 в очереди к кассам РКЦ горожане, проверили чиновники Бердска
Магнитные бури февраль 2021: 4 главных геоудара месяца
11:50 18-01-2021
Магнитные бури февраль 2021: 4 главных геоудара месяца
Начали вакцинацию от коронавируса ракетчики в Новосибирске
11:45 18-01-2021
Начали вакцинацию от коронавируса ракетчики в Новосибирске
Фитнес-центр «Кристалл» в военном городке: новые направления для здоровья и красоты
11:44 18-01-2021
Фитнес-центр «Кристалл» в военном городке: новые направления для здоровья и красоты