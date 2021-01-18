Установка горизонтально-направленного бурения (ГНБ)

В ситуациях, когда прокладку требуется произвести под автомобильной трассой либо водоёмом, траншейная методика в принципе не применима. И горизонтальное направленное бурение https://ingestroy.ru/gnb-technology производится с помощью установки ГНБ. С использованием данных установок возможно забурить горизонтальное отверстие глубоко под земляной плоскостью, в то же время, когда коммуникации укладываются под дорожным полотном, передвижение по данному полотну не прекращается.
Установка горизонтально-направленного бурения используется в большом количестве областей деятельности: укладка газопроводов, водопроводов, нефтепроводов, канализации, а также футляров для электрической проводки и прочее. Данная установка предусмотрена для производства горизонтальных отверстий, и продолжительность этих отверстий находится в прямой зависимости от поставленных целей и способностей установки ГНБ.
Когда производится работа ГНБ бурение, используются собственные установки жилищно-коммунальных хозяйств. Данные установки при правильном использовании окупаются в течение нескольких лет, так как они являются высоко экономичными.
Эти установки располагают следующими достоинствами:
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Предельная продолжительность бурения.
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Предельный диаметр увеличения отверстия.
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Предельное тяговое усилие.
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Предельный изгиб штанга.
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Экономный расход смеси на основе бентонита.
Установку для бурения изготавливают с учётом граничного усилия протяжки, которое измеряется тысячами килограмм. При том, основным параметром каждого типа установки является предельная способность преобразования диаметра и продолжительности бурения. Второстепенными параметрами, учитываемыми в ходе выбора установки для бурения горизонтальных отверстий и укладывание трубопроводов, являются параметры затрат бетонитной смеси, а также изгиб штанга.
Также имеет большое значение горизонтальная технология бурения шнеком. Данное бурение может выполняться обычной установкой, имеющей данный шнек и требуемые для этого технические приспособления и вспомогательное оборудование.