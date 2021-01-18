Установка горизонтально-направленного бурения (ГНБ)

Традиционную методику открытой прокладки технических коммуникаций используют в том случае, если ничего не мешает данной прокладке, и на её пути не существует никаких существенных преград, которые препятствуют разработки траншей.

В ситуациях, когда прокладку требуется произвести под автомобильной трассой либо водоёмом, траншейная методика в принципе не применима. И горизонтальное направленное бурение https://ingestroy.ru/gnb-technology производится с помощью установки ГНБ. С использованием данных установок возможно забурить горизонтальное отверстие глубоко под земляной плоскостью, в то же время, когда коммуникации укладываются под дорожным полотном, передвижение по данному полотну не прекращается.

Установка горизонтально-направленного бурения используется в большом количестве областей деятельности: укладка газопроводов, водопроводов, нефтепроводов, канализации, а также футляров для электрической проводки и прочее. Данная установка предусмотрена для производства горизонтальных отверстий, и продолжительность этих отверстий находится в прямой зависимости от поставленных целей и способностей установки ГНБ.

Когда производится работа ГНБ бурение, используются собственные установки жилищно-коммунальных хозяйств. Данные установки при правильном использовании окупаются в течение нескольких лет, так как они являются высоко экономичными.

Эти установки располагают следующими достоинствами:

Предельная продолжительность бурения.

Предельный диаметр увеличения отверстия.

Предельное тяговое усилие.

Предельный изгиб штанга.

Экономный расход смеси на основе бентонита.

Установку для бурения изготавливают с учётом граничного усилия протяжки, которое измеряется тысячами килограмм. При том, основным параметром каждого типа установки является предельная способность преобразования диаметра и продолжительности бурения. Второстепенными параметрами, учитываемыми в ходе выбора установки для бурения горизонтальных отверстий и укладывание трубопроводов, являются параметры затрат бетонитной смеси, а также изгиб штанга.

Также имеет большое значение горизонтальная технология бурения шнеком. Данное бурение может выполняться обычной установкой, имеющей данный шнек и требуемые для этого технические приспособления и вспомогательное оборудование.