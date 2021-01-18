18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Установка горизонтально-направленного бурения (ГНБ)

09:55 18.01.2021
0

Традиционную методику открытой прокладки технических коммуникаций используют в том случае, если ничего не мешает данной прокладке, и на её пути не существует никаких существенных преград, которые препятствуют разработки траншей.

% name% title

В ситуациях, когда прокладку требуется произвести под автомобильной трассой либо водоёмом, траншейная методика в принципе не применима. И горизонтальное направленное бурение https://ingestroy.ru/gnb-technology производится с помощью установки ГНБ. С использованием данных установок возможно забурить горизонтальное отверстие глубоко под земляной плоскостью, в то же время, когда коммуникации укладываются под дорожным полотном, передвижение по данному полотну не прекращается.

Установка горизонтально-направленного бурения используется в большом количестве областей деятельности: укладка газопроводов, водопроводов, нефтепроводов, канализации, а также футляров для электрической проводки и прочее. Данная установка предусмотрена для производства горизонтальных отверстий, и продолжительность этих отверстий находится в прямой зависимости от поставленных целей и способностей установки ГНБ.

Когда производится работа ГНБ бурение, используются собственные установки жилищно-коммунальных хозяйств. Данные установки при правильном использовании окупаются в течение нескольких лет, так как они являются высоко экономичными.

Эти установки располагают следующими достоинствами:

  • Предельная продолжительность бурения.

  • Предельный диаметр увеличения отверстия.

  • Предельное тяговое усилие.

  • Предельный изгиб штанга.

  • Экономный расход смеси на основе бентонита.

Установку для бурения изготавливают с учётом граничного усилия протяжки, которое измеряется тысячами килограмм. При том, основным параметром каждого типа установки является предельная способность преобразования диаметра и продолжительности бурения. Второстепенными параметрами, учитываемыми в ходе выбора установки для бурения горизонтальных отверстий и укладывание трубопроводов, являются параметры затрат бетонитной смеси, а также изгиб штанга.

Также имеет большое значение горизонтальная технология бурения шнеком. Данное бурение может выполняться обычной установкой, имеющей данный шнек и требуемые для этого технические приспособления и вспомогательное оборудование.

Установка ГНБ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
10:42 18-01-2021
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
БердскКрещение Господне 2021: Расписание богослужений 19 января в храмах Бердска
10:38 18-01-2021
Крещение Господне 2021: Расписание богослужений 19 января в храмах Бердска
Назван проявившийся у здоровых людей симптом коронавируса
10:30 18-01-2021
Назван проявившийся у здоровых людей симптом коронавируса
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
10:29 18-01-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
18 января - День Мартина Лютера Кинга. История чернокожего борца за гражданские права
10:20 18-01-2021
18 января - День Мартина Лютера Кинга. История чернокожего борца за гражданские права
БердскГорячую и холодную воду перекроют в 27 домах Бердска. Отопление тоже отключат. Полный список адресов
10:17 18-01-2021
Горячую и холодную воду перекроют в 27 домах Бердска. Отопление тоже отключат. Полный список адресов
Куда лучше всего вложить деньги в начале 2021 года, рассказал эксперт
10:15 18-01-2021
Куда лучше всего вложить деньги в начале 2021 года, рассказал эксперт
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 17.12.20 по 14.01.2021 в Бердске
10:09 18-01-2021
Онлайн некролог: Кто умер с 17.12.20 по 14.01.2021 в Бердске
БердскПоявилась на обложке журнала в откровенном наряде беременная Елена Перминова из Бердска
10:00 18-01-2021
Появилась на обложке журнала в откровенном наряде беременная Елена Перминова из Бердска
Установка горизонтально-направленного бурения (ГНБ)
09:55 18-01-2021
Установка горизонтально-направленного бурения (ГНБ)