Горячую и холодную воду перекроют в 27 домах Бердска. Отопление тоже отключат. Полный список адресов

Отключение в связи с выявленным дефектом на запорной арматуре в теплокамере.

Отопление, горячую и холодную воду отключат в 27 домах в Бердске

В связи с выявленным дефектом на запорной арматуре в теплокамере , произведено отключение горячей воды у потребителей от ЦТП-1Б с 09:30ч. ориентировочно до 14:00ч. 18.01.2021 года.

18.01.2021 года с 11:00ч. до 13:00ч. в связи с производством работ силами АО «РЭС» (письмо №55-16/2 от 15.01.2021), будет произведено отключение отопления , горячего и холодного водоснабжения у потребителей от ЦТП-13

Адреса отключения:

- ул.Кутузова, 1,

- ул.Суворова, 4,

- ул.Островского, 1а,1б,

- ул. Ленина, 12,12а,14,16,16а,18,

- ул.Энергетическая, 4,5,7,10,12,3,9,

- ул.Карла Маркса, 2а,2б,11,13,3,4,5,8,10,7,

- ЦРО,

- худ.школа «Весна»,

- Школа Берегиня.