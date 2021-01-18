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Онлайн некролог: Кто умер с 17.12.20 по 14.01.2021 в Бердске

10:09 18.01.2021
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Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы.

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Фото с www.freeimages.com

Цацулина Н.Н. 15.01.63-17.12.20
Непомнящих А.Н. 25.09.26-30.12.20
Пивкин А.В. 28.06.38-30.12.20

Цветкова С.И. 27.02.48-05.01.21
Вдовкина Г.И. 15.11.36-06.11.21
Канаева М.А. 12.07.64-07.01.21
Худякова Н.П. 22.08.46-07.01.21
Аносова М.М. 23.05.35-08.01.21
Шашкова Г.М. 24.02.34-08.01.21
Пенжалиев Ц.А. 22.09.54-08.01.21
Видяшкин С.С. 27.03.57-09.01.21
Козлова К.С. 23.01.2002-09.01.2021
Сальникова Л.Д. 30.12.33-10.01.21
Чичилатова А.И. 19.12.34-10.01.21
Белоусова Н.С. 09.04.37-10.01.21
Кожинов С.В. 05.10.87-10.01.21
Скулкина Т.А. 10.04.53-11.01.21
Ильина А.В. 15.05.32-11.01.21
Гробок М.А. 09.04.38-12.01.21
Бизяев В.Д. 22.09.56-12.01.21
Лашакина Т.Н. 14.10.56-12.01.21
Чумак А.Д. 1937-12.01.21
Власова Н.А. 17.06.46-12.01.21
Селиванова Е.А. 16.05.77-12.01.21
Сухов Е.И. 05.09.49-13.01.21
Мочкин А.И. 01.07.63-14.01.21

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Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше

Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.

Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.

Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.

И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.

Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.

Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.

Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.

Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.

Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69

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