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Последние данные по коронавирусу в мире. Где больше всего зараженных, смотрите таблицу

11:30 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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Наиболее благополучной страной по смертности от covid выглядит Турция (0,99% от числа заболевших).

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Наибольший процент заболевших наблюдается в США
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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ВОЗ опубликовала данные о количестве заболевших и умерших от covid в странах мира.

Добавив в опубликованную таблицу число жителей этих стран, и произведя небольшие математические расчёты, получим интересную картину о заболеваемости в этих странах и смертности от числа жителей.

Наиболее благополучной страной по смертности от covid выглядит Турция (0,99% от числа заболевших). При сравнении масштабов смертности, наиболее благоприятная картина в Индии — смертность от короновируса составляет 0,01 % в соотношении умерших к числу жителей. Одновременно, процент заболевших самый низкий (0,82 % name% title . Почему? Тёплый климат? Но тогда почему этот же параметр в Бразилии составляет 4,05 %? Там тоже тепло.

Наибольший процент заболевших наблюдается в США, но смертность на третьем месте, после Турции и Индии (1,67%). Получается, что здравоохранение в этих странах лучше, чем в США, или люди там крепче?

Вообще, не получается выявить определённую зависимость. Этот факт наводит на мысль, что статистика основана на не правильных данных.

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Расчётная статистика смертности по короновирусу по странам на основе данных ВОЗ
COVID-19 коронавирус пандемия
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