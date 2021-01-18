Кому выплатят 1 155 рублей с 1 февраля 2021, рассказываем

Кое-какие выплаты проиндексируют в России

С 1 февраля традиционно будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации. В этом году размер индексации может составить 4,9 процента, говорится в подготовленном Минтрудом проекте постановления правительства.

Так, индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. С 1 февраля 2020 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг составила 1 155,06 рубля в месяц.