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Кому выплатят 1 155 рублей с 1 февраля 2021, рассказываем

14:01 18.01.2021 Фото: pixabay
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Традиционно будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации.

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Кое-какие выплаты проиндексируют в России
Сюжет: Все пособия Путина
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Кому выплатят 1 155 рублей с 1 февраля 2021, рассказываемПособие на детей от 3 до 7 лет поступило на карты родителей 18 января 2021. Какая сумма, узнайтеЕщё 461 новостей

С 1 февраля традиционно будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации. В этом году размер индексации может составить 4,9 процента, говорится в подготовленном Минтрудом проекте постановления правительства.

Так, индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. С 1 февраля 2020 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг составила 1 155,06 рубля в месяц.

выплата пособия увеличение
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