Когда можно уехать с места ДТП?

Есть ситуации, в которых водители могут безнаказанно уехать с места аварии. В ГИБДД назвали четыре из них, а юрист составил полный план действий для сомневающихся.

Если в ДТП всего два участника и нет пострадавших, водители смело могут составить схему и разъехаться

За оставление места ДТП автомобилистов лишают прав на срок от года до полутора лет или же сажают под административный арест на срок до 15 суток. Однако есть ситуации, в которых водители могут безнаказанно уехать с места аварии. В ГИБДД назвали четыре из них, а юрист составил полный план действий для сомневающихся. Когда с места дорожного происшествия можно, а когда — даже нужно уехать, разбирались «Известия».

Зачем покидать место ДТП

Многие попавшие в ДТП автомобилисты до сих пор тратят время на ожидание инспекторов ГИБДД для оформления и получения документов для страховых компаний. Нередко из-за стоящих на дороге автомобилей возникают заторы, но водители не рискуют разъезжаться. Они опасаются, что допустят ошибки при оформлении аварии и останутся без страховых выплат.

При этом свободных сотрудников ГИБДД на дорогах осталось совсем мало и в их ожидании можно провести целый день — между тем, нахождение на проезжей части чревато опасностью попасть в новую аварию. В ГИБДД назвали несколько ситуаций, когда водители имеют право совершенно безнаказанно уехать с места происшествия, а также случаи — когда такие меры просто необходимы.

Если нет пострадавших

В ПДД указан подробный порядок действий, которые водители должны четко исполнить. Так после ДТП надлежит немедленно остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

«Далее правила предписывают исходить из наличия или отсутствия вреда здоровью, — уточнил специалист Европейской юридической службы Орест Мацала в разговоре с «Известиями». — Если в аварии кто-то получил травмы, следует оказать первую помощь пострадавшим, вызвать «скорую» и полицию».

Как уточнили в ГИБДД, если в ДТП всего два участника и нет пострадавших — водители смело могут составить схему и, не ожидая инспекторов ГИБДД, отправиться на ближайший пост ДПС, где им обязаны помочь.

«Если в ДТП нет пострадавших, то можно ДПС не вызывать, а составить схему ДТП, подписать ее обоим участникам и поехать на ближайший пост ДПС, чтобы оформить документы», — рассказали в ведомстве.

В свою очередь Мацала уточнил: после ДТП стоит записать фамилии и адреса очевидцев, а потом позвонить в полицию.

«Сотрудники полиции могут выехать на место ДТП либо с фото- и видеофиксацией предложат участникам ДТП проехать на пост или в дежурную часть для дальнейшего оформления, вне зависимости от наличия или отсутствия разногласий», — сказал эксперт.

Тонкости Европротокола

Также существует процедура Европротокола, которая позволяет оформить аварию и уехать без вызова инспекторов ГИБДД.

«При этом в обязательном порядке должны быть соблюдены четыре условия: в ДТП два участника — транспортных средства и не более, у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО на транспортные средства, участвовавшие в ДТП, пострадало только имущество и оба согласны с перечнем и характером повреждений, полученных при этом событии», — пояснили в Госавтоинспекции.

В свою очередь в Российском союзе автостраховщиков (РСА) напомнили: если в извещении зафиксированы разногласия между участниками, то лимит выплаты по ОСАГО не будет превышать 100 тыс. рублей. При этом если водители не зафиксируют произошедшее при помощи фото- или видеосъемки, в возмещении по полису ОСАГО откажут. Если же разногласий нет, то по ОСАГО можно рассчитывать на выплату до 400 тыс. рублей. Если же съемку не проводить, лимит будет снижен до 100 тыс. рублей.

Также на всей территории России теперь можно использовать приложение «Помощник ОСАГО». Благодаря новым поправкам в законе об ОСАГО, наличие разногласий теперь не имеет значения — сумма лимита в 400 тыс. рублей из-за этого не уменьшается. Главное — фотофиксация, если ее не проводить, лимит по выплате также снизят до 100 тыс. рублей.

В случае опасности личности и государству

В свою очередь ранее в МВД России разъясняли, что, в соответствии со ст. 2.7 «Крайняя необходимость» КоАП, действия, формально являющиеся правонарушением, но совершенные в состоянии крайней необходимости, закон не нарушают.

Например, необходимо устранить опасность, непосредственно угрожающую личности или интересам общества или государства. И эта опасность не может быть устранена иными средствами, а причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный.

То есть покинуть место ДТП без последствий можно, если при столкновении автомобилей пострадали люди, им требуется экстренная медицинская помощь и невозможно отправить пострадавшего на попутном транспорте.

«В такой ситуации водителю разрешено оставить место ДТП для того, чтобы доставить человека в ближайшее лечебное учреждение. При этом водитель должен вернуться на место происшествия, а также до своего отъезда зафиксировать положение машины, следы и предметы в присутствии свидетелей, принять меры к их сохранению и организовать объезд места ДТП», — добавили в ГИБДД.

Помеха движению

Иногда водители не рискуют переставлять автомобили, даже если блокируют проезд целой улице или перекрывают магистраль. На этот счет у МВД России также было свое разъяснение: так, если в результате ДТП погибли или ранены люди и вследствие его совершения движение других транспортных средств невозможно, а также, если вред причинен только имуществу и созданы препятствия для движения других автомобилей, освобождение проезжей части является прямой обязанностью водителей.

«Если другим автомобилям создаются препятствия, например, они вынуждены менять скорость, направление и траекторию движения, водителям надлежит зафиксировать происшествие на фото и видео, а после убрать авто в ближайшее место, где такие препятствия другим участникам не создаются», — уточнил Мацала.

Если этого не сделать, водителей могут даже оштрафовать на 1 тыс. рублей согласно ч. 1. ст. 12.27. КоАП «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Вместе с тем, при нахождении на проезжей части водитель обязан соблюдать меры предосторожности, если находится на обочине или на проезжей части. Если авария произошла вне населенного пункта в темное время суток, он должен быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала.

Во всех остальных случаях оставление места ДТП влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Источник: Известия