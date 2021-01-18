Как хранить елочные игрушки компактно?

Для того, чтобы ни одна игрушка не пострадала, нужно их правильно упаковать на хранение. Рассказываем, как сохранить все в целости и сохранности.

Быстрее и проще пройдет уборка, если сложить все в одну коробку

Пришло время расставаться с елочными украшениями. Но не стоит грустить, уже к концу года они снова будут вас радовать и поднимать настроение. Правда, если сохранятся в целости. А для того, чтобы ни одна игрушка не пострадала, нужно их правильно упаковать на хранение.

СКЛАДЫВАЕМ УКРАШЕНИЯ

Некоторые стараются распределить игрушки в разные коробки, отсортировывая их по материалу изготовления. Но это никак не влияет на их хранение. Быстрее и проще пройдет уборка, если сложить все в одну коробку.

1. Отложите в сторону фигурные и хрупкие игрушки.

2. Дно ящика проложите несколькими слоями бумаги или кухонными полотенцами.

3. Первым слоем уложите более крупные игрушки одинаковой формы. Поверх застелите бумагу.

4. Наверх укладываются бьющиеся и имеющие нестандартную форму игрушки.

5. Перед закрытием коробки игрушки застилаются бумагой.

Справка от автора

Надежность хранения игрушек будет больше, если между ними прокладывать нарезанную бумагу или пенопласт. Эксклюзивные или коллекционные игрушки лучше хранить в индивидуальной упаковке.

СТЕКЛЯННЫЕ ИГРУШКИ

Основной задачей хранения стеклянных украшений является сохранность самих игрушек и нанесенного на них рисунка. Поэтому перед тем, как начать их укладывать, стоит провести ревизию. Игрушки, имеющие сколы, лучше сразу выбросить. Остальные обернуть бумагой и уложить в ящик с перегородками.

Совет от автора

Стеклянные игрушки лучше хранить в твердых коробках и ящиках. Емкости не должны деформироваться, а игрушки тереться друг о друга.

ГИРЛЯНДЫ

Здесь главное – не дать спутаться проводам и сохранить целостность лампочек. Потому гирлянду лучше наматывать на картон, деревяшку или вешалку для одежды.

Скручивать гирлянду лучше по спирали, соблюдая очередность витков и расправляя лампочки. Собранную гирлянду можно уложить на хранение вместе с остальными игрушками.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВЕНКИ

Венки обычно имеют объемную форму, и компактно упаковать их не получится. Да и хранить их нужно так, чтобы не попадала пыль. Потому что промыть или постирать их нельзя.

Для хранения венков лучше использовать пищевую пленку или бумажное полотенце, а обернутый венок подвесить на крючок или поместить в индивидуальную коробку.

Совет от автора

В период хранения игрушки не нужно перебирать и желательно не перемещать с места на место. Сразу убирайте на хранение туда, где они пролежат до следующего Нового года.

Источник: hozvo