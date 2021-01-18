Сода от коронавируса помогает или нет?

Ходят слухи: якобы если принимать содовый раствор, то вирус погибнет, не успев размножиться в организме. Так ли это?

Мнение ученых и врачей по поводу употребления раствора бикарбоната однозначно

В последнее время тема коронавируса стала не просто очень актуальной – она теперь практически единственная. Любой разговор, с чего бы он ни начинался, обязательно сводится к страшному вирусу и к вопросу о том, как от него спастись. Поскольку наука пока очень мало знает о Covid-19, а последствия заражения пугают неопределенностью и возможной фатальностью, многие пытаются найти хоть какое-то лекарство, способное снизить риски тяжелого течения болезни. Так, прошли слухи, будто сода от коронавируса хорошо помогает. Даже более того: якобы если принимать содовый раствор, то вирус погибнет, не успев размножиться в организме. Так ли это?

Чудодейственные рецепты

Итак, в сети сейчас ходят 2 популярные версии изготовления и применения содового раствора. Рецепт первый. Чтобы не заболеть или справиться с уже попавшим в организм вирусом, возьмите:

половинку чайной ложки соды;

стакан воды.

Далее нужно все размешать и выпить. Такую процедуру необходимо проделывать несколько раз в день.

Рецепт второй (чуть сложнее). Понадобятся:

половина чайной ложки соды;

стакан воды;

лимонный сок.

Пропорции можно встретить разные, но смысл один и тот же.

Сторонники употребления «лекарства» утверждают: оно помогает бороться с вирусом с высокой эффективностью. А происходит это потому, что сода обладает свойством снижать избыточную кислотность. Коронавирус неплохо чувствует себя именно в кислой среде. Следовательно, защелачивая среду, человек способствует выводу опасной инфекции.

Сода с лимоном – это уже «готовая» нейтральная среда, и этот коктейль, доставленный вовремя в организм, непременно поможет ему выстоять против болезни. «Масла в огонь» добавила доктор биологических наук Ирина Ермакова, которая рассказала о якобы обнаруженной ею связи искусственно выведенной бактерии «синтии» и нового коронавируса – именно их соединение и вызывает тяжелую болезнь. «Синтия» питается углеродами, поэтому Ермакова предложила обмануть бактерию, «угостив» ее содой вместо клеток собственного организма.

Полезные свойства соды

На самом деле все не так просто. Для того, чтобы понять, действительно ли сода поможет от коронавируса, надо вспомнить школьный курс химии.

Пищевая сода (иначе бикарбонат натрия) – действительно, это слабая щелочь. Врачи нередко рекомендуют использовать ее при симптоматическом лечении ОРВИ, гриппа, хронического тонзиллита и других болезней. Основаны такие советы на следующих свойствах бикарбоната натрия:

способность дезинфицировать;

способность снижать кислотность, а именно в кислой среде «любят» размножаться болезнетворные микроорганизмы;

способность снимать воспаление.

Сода может помочь в случае, если болит горло, например, при ангине. Раствором бикарбоната следует полоскать горло несколько раз в день. Это снизит раздражение, уменьшит скорость распространения воспалительного процесса.

Кроме того, содовый раствор можно понемногу пить при кашле, так как он разжижает слишком густую мокроту, помогая организму быстрее выводить ее.

Сода – неплохое симптоматическое средство, но ее лечащий эффект не сравним, например, с эффектом от применения антибиотиков. Зато ею очень удобно дезинфицировать посуду и места общего пользования: она убивает вредные бактерии и вирусы, остающиеся на различных поверхностях, но опосредованно, а не прямо, создавая для них неблагоприятные условия. В человеческом организме все гораздо сложнее устроено. Коронавирус, проникая в него, поражает клетки, и сода здесь не поможет.

Опасность применения соды

Если желание испробовать бикарбонат в качестве лекарства непреодолимо, стоит вспомнить о возможных негативных последствиях. Возможно, это заставит таких «страждущих» задуматься. Сода, принятая в больших количествах, способна:

вызвать раздражение желудка и кишечника, особенно если у человека диагностирован гипоацидный гастрит;

спровоцировать отеки и нарушения работы почек;

усилить процесс образования конкрементов в почках и желчном пузыре.

Для диабетиков сода особенно опасна: она снижает инсулиновую активность, следовательно, состояние человека может значительно ухудшиться.

Что говорят специалисты

Мнение ученых и врачей по поводу употребления раствора бикарбоната однозначно: сода не оказывает никакой существенной помощи в борьбе с коронавирусом. Это – миф, и не стоит скупать соду и лимоны в магазинах килограммами. Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского института имени Н.И. Пирогова Иван Ковалев заявил, что никакой доказанной пользы сода при лечении коронавирусной инфекции не имеет. То же утверждает известный на всю страну доктор Комаровский.

И ученые, и врачи всего мира предупреждают: коронавирус еще совсем мало изучен, нет никаких лекарств или вакцины, гарантированно способных от него защитить.

Что касается содового раствора, то его можно использовать, например, для полоскания горла (один из первых признаков коронавирснной инфекции – боль в горле). Можно обрабатывать им поверхности, на которые мог попасть вирус, если в доме уже есть заболевший. Больше никакой практической пользы сода при лечении коронавируса не несет. Чтобы минимизировать риск заражения, чаще мойте руки и минимизируйте контакты. На сегодняшний день это все, что известно науке относительно способов защиты от коронавируса.

Источник: коронавируса-нет