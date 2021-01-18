Восхитился ролью "Матери-Волги" для России британский историк

Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России

Величественная река Волга не только веками кормила население России, но также сыграла ключевую роль в расширении страны. Об этом заявила в своей книге "Волга. История" британский историк Джанет Хартли, рецензию к ее работе написал журнал Spectator.

Подчеркивается, что на протяжении тысячелетия "мать-Волга" была активным участником и свидетелем судьбоносных событий в российской истории: Золотая Орда строила на ее берегах свои города, в ее низовьях проходили восстания Степана Разина и Емельяна Пугачева.

"Волга стала ключевым рубежом России в Сталинградской битве, где Сталин отдал нашумевший, судьбоносный приказ: "Ни шагу назад!", — говорится в статье.

В работе историка отмечается многонациональность и многоконфессиональность Приволжского региона, где проживают русские, татары, чуваши, марийцы, мордвины, удмурты, башкиры и другие народы.

"В Астрахани, российских "коммерческих воротах" на востоке, торговали армяне, персы и индийцы. Это делало Россию богатым, процветающим рынком, однако также приводило к головной боли для ее правителей", — утверждается в публикации.

Журнал заключил, что книга британского специалиста о Волге призывает восхититься "мрачной величавостью" одной из старейших рек планеты.