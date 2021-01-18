Пособие на детей от 3 до 7 лет поступило на карты родителей 18 января 2021. Какая сумма, узнайте

Деньги на январскую выплату поступили в министерство финансов еще на прошлой неделе. Ведомство в свою очередь подготовило платежки, отправило их в банки.

Деньги наконец-то пришли на счета родителей

Сегодня днем, 18 января 2021, на банковские карты родителей поступило пособие на детей от 3 до 7 лет. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", деньги на январскую выплату поступили в министерство финансов еще на прошлой неделе. Ведомство в свою очередь подготовило платежки, отправило их в банки.

- Как минфин переведет деньги, родители получат их на счета, отмечали в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" в соцзащите Искитимского района.

Кстати, не смотря на то, что размер ПМ на ребенка в январе 2021 года в Новосибирской области уменьшился, родителям все-таки поступили 6 018 рублей на ребенка.

Напомним, это новая поддержка государства. Пособие получают только дети от 3 до 8 лет. При этом главным условием является уровень прожиточного минимума. Для того, чтобы пособие назначили, доходы семей не должны превышать среднедушевой уровень ПМ. Размер пособия равен половине прожиточного минимума на ребенка. В 2020 году в Новосибирской области сумма была равна 6 018 рублей. В целом по стране - 5 500 рублей.