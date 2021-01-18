Сняли с самолета закурившего в туалете пассажира рейса «Новосибирск-Хабаровск»

Пассажира рейса «Новосибирск-Хабаровск», закурившего в туалете, сняли с самолета

Полицейские задержали 33-летнего пассажира в Хабаровске, он прилетел из Новосибирска. Во время полета хулиган нарушил правила безопасности и закурил в туалете.

— В дежурную часть линейного отдела полиции аэропорта Хабаровска поступило сообщение от представителя службы авиационной безопасности о том, что к борту воздушного судна, прибывающего из города Новосибирска требуется наряд полиции. Пассажира доставили в дежурную часть, где на него составили административный протокол, — рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.